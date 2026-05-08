Betriebsrat kämpft um Jobs und Standorte von Biontech
- Betriebsrat bemängelt Kooperation bei Investorensuche
- Schließungspläne bedrohen bis zu 1.860 Arbeitsplätze
- Betriebsrat fordert Verantwortung und lädt Sahin ein
MAINZ (dpa-AFX) - Der Betriebsrat des Impfstoffherstellers Biontech wirft der Unternehmensführung mangelnde Kooperation bei der Suche nach einem Investor für die von der Schließung bedrohten Standorte vor. Bei einem Treffen sei vorgeschlagen worden, eine arbeitnehmernahe Beratungsgesellschaft mit der Unterstützung bei der Suche nach Investoren zu beauftragen, teilte der Konzernbetriebsrat mit. Das hätten die Arbeitgebervertreter kategorisch abgelehnt.
Stattdessen sei ein Zeitplan für die Schließung der betroffenen Standorte vorgelegt worden, der eine Übernahme nahezu unmöglich machen würde. Der Betriebsrat kündigte an, Unternehmensgründer und Vorstand Ugur Sahin zur nächsten Verhandlungsrunde über die Rettung der Arbeitsplätze einzuladen. "Wir erwarten Fürsorge und Verantwortung von unserem Vorstandsvorsitzenden statt Konfrontation und Ignoranz."
Fast 1.900 Arbeitsplätze betroffen
Das Management des Mainzer Unternehmens hatte vor wenigen Tagen angekündigt, wegen einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparungen mehrere Produktionsstandorte zu schließen. Betroffen von den Plänen sind Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte des übernommenen Konkurrenten Curevac . Insgesamt bis zu 1.860 Stellen können laut Unternehmen von den Maßnahmen betroffen sein. Bei Curevac allein sind demnach rund 820 Jobs bedroht - größtenteils am Hauptsitz in Tübingen.
Die Betriebsräte der betroffenen Standorte hatten bereits kurz nach der Bekanntgabe von inakzeptablen und verantwortungslosen Plänen des Managements gesprochen. Die Arbeitnehmervertreter kündigten entschiedenen Widerstand der Beschäftigten an. Die Betriebsräte äußerten jedoch auch die Hoffnung, dass die angedrohte Stilllegung der Werke durch den Verkauf an einen Investor verhindert werden könnte./glb/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 79,70 auf Tradegate (08. Mai 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -6,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,70 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,50 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +63,67 %/+92,19 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.
Offensichtlich hat Curevac nichts Verwertbares zustande gebracht, außer ein paar grundlegende Patente. Die sind ja nun in guten Händen. Personal eingespart hatte Curevac auch schon selbst.
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Sehr geehrter Herr Müller,
ich habe Ihren Artikel zu BioNTech, den aktuellen Zahlen und den angekündigten Entlassungen aufmerksam gelesen.
Und ich musste schmunzeln, weil Sie aus meiner Sicht denselben Fehler machen wie viele andere Redaktionen …ob Heute Journal über die Tagesschau bis hin zu Wirtschaftsmedien wie n-tv. Alle schauen auf die Schlagzeile, aber kaum jemand auf den Plan dahinter.
Kurz gesagt: Bei BioNTech läuft im Kern genau das, wofür das Unternehmen gegründet wurde.
Das Ziel war nie, auf ewig Impfstoffe zu verkaufen. Das Ziel war immer, im Bereich Krebsonkologie zu einem der größten und wichtigsten Pharmakonzerne der Welt zu werden. Und ich bleibe dabei: Bis 2030 wird man sehr genau sehen, wohin diese Reise geht. Ich gehe sogar so weit und sage: BioNTech könnte eines Tages das wertvollste Unternehmen Deutschlands werden.
Der aktuelle Fokus liegt auf den 2000 Stellen. Natürlich ist das bitter für die Betroffenen. Keine Frage.
Aber man muss den Kontext sehen.
Im Impfstoffbereich wurde weiterhin Geld verdient. Gute Umsätze, solide Margen. Das Minus entsteht nicht, weil das Geschäft nicht funktioniert, sondern weil massiv in Forschung investiert wird. Und genau das ist der entscheidende Unterschied.
Während andere Unternehmen sparen müssen, investiert BioNTech.
Und das Cashpolster bleibt nicht einfach zufällig stabil. Dahinter stehen starke Partnerschaften und kluge Deals. Ein entscheidender Faktor ist die Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb. Daraus fließen noch rund zwei Milliarden an sicheren Zahlungen. Zusätzlich stehen nahezu sieben Milliarden an möglichen Meilensteinzahlungen offen. Das ist Kapital, das die Stabilität weiter absichert und gleichzeitig Wachstum finanziert.
Hinzu kommt ein Punkt, über den kaum gesprochen wird: In Europa laufen weiterhin juristische Verfahren rund um alte Impfstoffverträge. Mehrere Staaten der Europäischen Union stehen hier noch in der Verantwortung. Auch daraus könnten weitere milliardenschwere Zahlungen an BioNTech entstehen.
Und jetzt kommt der Punkt, den erstaunlicherweise fast alle Medien außerhalb der Börsenwelt komplett übersehen:
Das Aktienrückkaufprogramm.
BioNTech hat einen Aktienrückkaufrahmen von einer Milliarde beschlossen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Aktien aus dem freien Umlauf genommen werden. Weniger frei handelbare Aktien bedeuten bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage fast immer steigenden Wert pro Aktie.
Das ist kein Nebensatz, das ist ein klares Signal.
Denn Hand aufs Herz: Welche Firma kauft in dieser Größenordnung eigene Aktien zurück, wenn sie selbst nicht überzeugt ist, dass diese in Zukunft deutlich mehr wert sein werden?
Genau dieses Signal fehlt in fast allen klassischen Medienberichten.
Da frage ich mich manchmal schon mit einem kleinen Schmunzeln: Verstehen viele Redakteure diese Kapitalmarktmechanik nicht oder ist die Schlagzeile über Stellenabbau einfach leichter zu verkaufen als die eigentliche Strategie dahinter?
Dazu kommt eine Pipeline, von der viele Pharmaunternehmen nur träumen können. Über 20 Programme in fortgeschrittenen klinischen Phasen, Fast Track Verfahren in den USA und reale Chancen auf erste Zulassungen in absehbarer Zeit.
Das ist keine Firma im Rückwärtsgang. Das ist eine Firma im Umbau auf die nächste Stufe.
Der Stellenabbau ist dabei kein Zeichen von Schwäche, sondern von Fokus. Das hat man bei Meta gesehen. Dort wurden tausende Stellen gestrichen, Visionen korrigiert und Überkapazitäten abgebaut. Die Börse hat es zuerst abgestraft und später verstanden.Und während Stellen abgebaut werden, sucht BioNTech gleichzeitig hunderte neue Fachkräfte in Zukunftsbereichen. Das ist ungefähr so, als würde man beim Hausumbau das alte Dach abdecken und gleichzeitig schon die Solaranlage bestellen. Von außen sieht es chaotisch aus, innen folgt es einem Plan.
Was mich bei vielen Artikeln wundert: Warum wird fast ausschließlich über Entlassungen gesprochen, aber kaum über die wissenschaftliche Substanz, die strategischen Partnerschaften, das Aktienrückkaufprogramm und die klinischen Fortschritte?
Das ist ungefähr so, als würde man bei einem Formel 1 Wagen nur über den Reifenwechsel berichten und den Motor ignorieren.
BioNTech hat bewiesen, dass sie Geschwindigkeit, Wissenschaft und Umsetzung auf Weltklasse-Niveau beherrschen. Keine Firma der modernen Pharmageschichte hat in so kurzer Zeit ein Produkt entwickelt, zugelassen und global skaliert.
Und jetzt passiert das, was viele First Mover irgendwann tun müssen: Sie bauen um, fokussieren sich neu und bereiten den nächsten großen Sprung vor.
Vielleicht lohnt sich der Blick weniger auf die Schlagzeile und mehr auf das, was darunter entsteht.Denn aus meiner Sicht reden wir hier nicht über eine Firma im Niedergang, sondern über eines der innovativsten Unternehmen, die Deutschland aktuell zu bieten hat.
Und vielleicht schreiben wir in ein paar Jahren nicht mehr über Stellenabbau, sondern darüber, wie aus BioNTech einer der wertvollsten Pharmakonzerne Europas geworden ist.
Ich bin mit dem heutigen Tag zufrieden, besonders wenn jetzt noch ein starker CEO gefunden wird.
Ja, die Aktie geht heute ins Minus. Der Markt hat die Dimension dieser Schritte aus meiner Sicht noch nicht richtig eingeordnet. Oft dauert es ein oder zwei Tage, bis solche Entscheidungen wirklich verarbeitet und verstanden werden.
Eines ist klar: Jobabbau ist immer ein sensibles Thema. Bei Firmen ohne Cash, ohne Perspektive und ohne Zukunft ist das oft der Anfang vom Ende. Bei einer Firma wie BioNTech, die über enorme Liquidität verfügt und jetzt gezielt unrentable Bereiche beziehungsweise Überkapazitäten im Impfstoffgeschäft abbaut, war so etwas an der Börse historisch oft eher der Startschuss für eine Trendwende.
Das beste Beispiel dafür ist Meta. Als dort erkannt wurde, dass die große Virtual Reality Vision in dieser Form nicht aufgeht, wurden ganze Bereiche geschlossen und tausende Stellen abgebaut. Danach kannte die Aktie über lange Zeit nur noch eine Richtung.
Solche Prozesse brauchen Zeit, weil das strategische und kluge Entscheidungen sind.
Dazu kommt das Aktienrückkaufprogramm. Aktienrückkäufe sind in der Regel ein klares Signal des Vertrauens in das eigene Unternehmen. Eine Milliarde ist bei dieser Marktkapitalisierung ein erheblicher Betrag. Das wird Wirkung zeigen. Statistisch ist das keine Garantie, aber häufig folgt darauf mittelfristig eine positive Kursentwicklung.
Die Pipeline ist voll, die Kasse ist voll. Jetzt geht es darum, die richtigen Weichen zu stellen und die richtigen Leute an die entscheidenden Positionen zu bringen.
Wenn in den Medien nur von 1500 Entlassungen gesprochen wird, ohne gleichzeitig zu erwähnen, dass BioNTech finanziell stärker dasteht als viele andere Unternehmen in Deutschland, dann fehlt einfach der entscheidende Kontext. Der Unterschied ist doch: Hier wird nicht aus der Not heraus gespart, sondern aus strategischer Vernunft. Kosten werden gesenkt, solange man stark ist, nicht erst wenn es zu spät ist. Gleichzeitig wird in die richtigen Bereiche investiert und neues Personal dort aufgebaut, wo Zukunft entsteht.
Für mich macht BioNTech aktuell vieles richtig. Forschung stimmt, Kapital ist vorhanden, der Umgang mit dem Kapital wirkt diszipliniert und ein Aktienrückkaufprogramm gibt es obendrauf.
Wenn jetzt noch ein starker CEO kommt, idealerweise jemand mit echter Onkologieerfahrung, könnte das der nächste wichtige Impuls sein.
An meiner Investmentidee hat sich heute nichts geändert. Im Gegenteil: Vieles entwickelt sich genau in die Richtung, die ich mir vorgestellt habe.
Deshalb bleibe ich entspannt.