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    Betriebsrat kämpft um Jobs und Standorte von Biontech

    Für Sie zusammengefasst
    • Betriebsrat bemängelt Kooperation bei Investorensuche
    • Schließungspläne bedrohen bis zu 1.860 Arbeitsplätze
    • Betriebsrat fordert Verantwortung und lädt Sahin ein
    Betriebsrat kämpft um Jobs und Standorte von Biontech
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Betriebsrat des Impfstoffherstellers Biontech wirft der Unternehmensführung mangelnde Kooperation bei der Suche nach einem Investor für die von der Schließung bedrohten Standorte vor. Bei einem Treffen sei vorgeschlagen worden, eine arbeitnehmernahe Beratungsgesellschaft mit der Unterstützung bei der Suche nach Investoren zu beauftragen, teilte der Konzernbetriebsrat mit. Das hätten die Arbeitgebervertreter kategorisch abgelehnt.

    Stattdessen sei ein Zeitplan für die Schließung der betroffenen Standorte vorgelegt worden, der eine Übernahme nahezu unmöglich machen würde. Der Betriebsrat kündigte an, Unternehmensgründer und Vorstand Ugur Sahin zur nächsten Verhandlungsrunde über die Rettung der Arbeitsplätze einzuladen. "Wir erwarten Fürsorge und Verantwortung von unserem Vorstandsvorsitzenden statt Konfrontation und Ignoranz."

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    Fast 1.900 Arbeitsplätze betroffen

    Das Management des Mainzer Unternehmens hatte vor wenigen Tagen angekündigt, wegen einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparungen mehrere Produktionsstandorte zu schließen. Betroffen von den Plänen sind Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte des übernommenen Konkurrenten Curevac . Insgesamt bis zu 1.860 Stellen können laut Unternehmen von den Maßnahmen betroffen sein. Bei Curevac allein sind demnach rund 820 Jobs bedroht - größtenteils am Hauptsitz in Tübingen.

    Die Betriebsräte der betroffenen Standorte hatten bereits kurz nach der Bekanntgabe von inakzeptablen und verantwortungslosen Plänen des Managements gesprochen. Die Arbeitnehmervertreter kündigten entschiedenen Widerstand der Beschäftigten an. Die Betriebsräte äußerten jedoch auch die Hoffnung, dass die angedrohte Stilllegung der Werke durch den Verkauf an einen Investor verhindert werden könnte./glb/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 79,70 auf Tradegate (08. Mai 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -6,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,50 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +63,67 %/+92,19 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursaussichten der BioNTech-Aktie: Debatten über hohe Cashbestände, erwartete Zahlungen und Meilensteinzahlungen von BMS, Finanzierung der Pipeline versus schmelzendes Barvermögen, Aktienrückkäufe als Kursstütze oder Zeichen fehlender Investitionsideen, Netto-Cash in der Bewertung zu berücksichtigen sowie Übernahme-Spekulationen und Kursziele (z. B. ~100€).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

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