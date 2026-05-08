🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGartner AktievorwärtsNachrichten zu Gartner
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tausende Schüler protestieren bundesweit gegen Wehrpflicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Zehntausende Schüler protestieren bundesweit
    • Slogans wie Nie wieder Wehrpflicht und Bildung
    • Gesetz sieht Musterung für Jahrgang 2008 vor
    Tausende Schüler protestieren bundesweit gegen Wehrpflicht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Aus Protest gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht sind heute bundesweit Zehntausende Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Schulstreik gegen die Wehrpflicht" gab es in Dutzenden Städten Kundgebungen und Demonstrationen. Ihr Protest fällt auf ein historisch bedeutsames Datum: Am 8. Mai wird an das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 81 Jahren erinnert.

    In Berlin zogen nach Polizeiangaben rund 1.200 Teilnehmer im Zuge eines sogenannten Schulstreiks vom Brandenburger Tor zur CDU-Zentrale - die Veranstalter sprachen von 5.000 Teilnehmern. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: "Bildung statt Bomben" und "Berlin statt Front". Die Demonstration richtete sich auch gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

    "Jugend, die kämpft"

    In Hamburg gingen nach Veranstalterangaben rund 6.000 Schülerinnen und Schüler auf die Straße, die Polizei sprach von etwa 2.300 Teilnehmern. Auch in Niedersachsen fanden Kundgebungen statt, darunter in Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück. In der Landeshauptstadt versammelten sich laut Polizei rund 400 vorwiegend jüngere Menschen.

    Hunderte Jugendliche beteiligten sich auch in Brandenburg in mehreren Städten an der bundesweiten Protestaktion. Auf Transparenten waren Slogans wie "Nie wieder Wehrpflicht" und "Jugend, die kämpft" zu lesen.

    Nicht der erste Schulstreik gegen eine Wehrpflicht

    Es ist nicht die erste bundesweite Aktion: Anfang März beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 50.000 Jugendliche am "Schulstreik" gegen die Wehrpflicht und Zwangsdienste aller Art in etwa 150 Städten.

    Das Gesetz über den neuen Wehrdienst war zum 1. Januar in Kraft getreten. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Sollten die Zielkorridore verfehlt werden, kann der Bundestag über eine Wehrpflicht entscheiden./evy/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tausende Schüler protestieren bundesweit gegen Wehrpflicht Aus Protest gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht sind heute bundesweit Zehntausende Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Schulstreik gegen die Wehrpflicht" gab es in Dutzenden Städten Kundgebungen und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     