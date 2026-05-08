Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.711,06USD pro Feinunze und notiert damit +0,52 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 80,23USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,20 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,98USD und verzeichnet ein Minus von -1,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,78USD und verzeichnet ein Minus von -1,86 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.488,50 USD -1,65 % Platin 2.043,00 USD +1,24 % Kupfer London Rolling 13.532,56 USD +1,68 % Aluminium 3.539,62 PKT +0,38 % Erdgas 2,809 USD +1,05 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +2,20 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.05.26, 17:29 Uhr.