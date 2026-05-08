Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.711,06USD pro Feinunze und notiert damit +0,52 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 80,23USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,20 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,98USD und verzeichnet ein Minus von -1,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,78USD und verzeichnet ein Minus von -1,86 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.488,50USD
|-1,65 %
|Platin
|2.043,00USD
|+1,24 %
|Kupfer London Rolling
|13.532,56USD
|+1,68 %
|Aluminium
|3.539,62PKT
|+0,38 %
|Erdgas
|2,809USD
|+1,05 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +2,20 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.05.26, 17:29 Uhr.