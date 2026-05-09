Börsenlegende John Templeton: Besser als Buffett?

Diesmal geht es um Sir John Templeton – Pionier des globalen Value Investing und berühmt dafür, genau dann zu kaufen, wenn andere in Panik verkaufen.

Wenn die Märkte schwanken und Unsicherheit um sich greift, lohnt sich ein Blick zu den ganz Großen. Zeit für die Börsenlegenden bei Börse, Baby!, dem Podcast von wallstreetONLINE.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Eine gewichtige These von ihm lautete: Habe den Mut, gegen die Masse zu investieren.

Außerdem suchen wir Aktien, die aktuell zu Templetons Denkweise passen könnten.

Krischan Orth und Max Gross sprechen über John Templetons wichtigsten Investmentprinzipien. Für alle, die langfristig investieren wollen, sind seine Weisheiten ein echter Kompass. Und: Kann er sogar den Altmeister Warren Buffett hinter sich lassen? Hör rein!

Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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