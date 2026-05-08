🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Historische Niederlage für Labour in Wales zeichnet sich ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Ende der 27jährigen Labour-Herrschaft in Wales
    • Plaid Cymru wird stärkste Kraft vor Reform UK
    • Labour verliert hunderte Mandate bei Kommunalwahlen
    Historische Niederlage für Labour in Wales zeichnet sich ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Die jahrzehntelange Dominanz der Labour-Partei in Wales findet ersten Ergebnissen der Regionalwahl zufolge ein bitteres Ende. Die Sozialdemokraten von Premierminister Keir Starmer landeten bei der Wahl zum walisischen Regionalparlament, dem Senedd, nach ersten Ergebnissen nur auf Platz drei. Ein solches Ergebnis gilt als historisch: Damit endet die 27-jährige Regierungszeit und die mehr als 100 Jahre andauernde Serie von Wahlsiegen der Labour-Partei im Westen Großbritanniens.

    Stärkste Kraft wurde die Unabhängigkeitspartei Plaid Cymru vor den Rechtspopulisten von Reform UK, die auf dem zweiten Platz landeten. Erstmals in der Geschichte dürften damit alle selbstverwalteten britischen Landesteile (Schottland, Wales und Nordirland) von Unabhängigkeitsparteien angeführt werden. Ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs bedeutet das zwar noch lange nicht - die Kräfte, die darauf hinarbeiten, sind jedoch gestärkt.

    In Schottland zeichnet sich ein ähnlich schlechtes Bild für Labour ab, dort gewinnt die Unabhängigkeitspartei SNP ersten Ergebnissen nach deutlich.

    Herbe Niederlage auch in England

    Auch bei den Kommunalwahlen in England fuhr die Labour-Partei ein desaströses Ergebnis ein. Die Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage errang aus dem Stand Hunderte Mandate, während Labour Hunderte verlor. Auch die oppositionellen Konservativen mussten herbe Verluste hinnehmen.

    Der britische Superwahltag gilt damit als weiterer Rückschlag für den ohnehin schon angezählten Premierminister Starmer, der sich aber weiter kämpferisch gibt. "Ich werde nicht davonlaufen und das Land ins Chaos stürzen", sagte er dem Sender Sky News nach den ersten Ergebnissen aus England./pba/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Historische Niederlage für Labour in Wales zeichnet sich ab Die jahrzehntelange Dominanz der Labour-Partei in Wales findet ersten Ergebnissen der Regionalwahl zufolge ein bitteres Ende. Die Sozialdemokraten von Premierminister Keir Starmer landeten bei der Wahl zum walisischen Regionalparlament, dem Senedd, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     