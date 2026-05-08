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    Der Börsen-Tag

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    Tech-Aktien trotzen DAX-Schwäche: Siltronic & Akamai glänzen, Rheinmetall stürzt ab

    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Standardwerte schwächeln, ziehen vor allem Technologie- und Wachstumsaktien in Europa und den USA deutlich an.

    Der Börsen-Tag - Tech-Aktien trotzen DAX-Schwäche: Siltronic & Akamai glänzen, Rheinmetall stürzt ab
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    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein uneinheitliches Bild mit leichten Verlusten im deutschen Leitmarkt, während vor allem Technologiewerte zulegen. Der DAX notiert aktuell bei 24.351,53 Punkten und liegt damit 0,30 Prozent im Minus. Auch der MDAX gibt nach und verliert 0,56 Prozent auf 31.224,15 Punkte. Damit stehen die großen und mittelgroßen Standardwerte in Deutschland unter Druck. Deutlich freundlicher präsentiert sich hingegen der SDAX: Der Index der kleineren Werte steigt um 0,37 Prozent auf 18.592,55 Punkte. Noch stärker zeigt sich der TecDAX, der technologieorientierte Index gewinnt 0,73 Prozent und steht bei 3.786,48 Punkten. Technologiewerte können sich damit dem schwächeren Gesamtmarkt entziehen und gehören zu den Gewinnern des Tages. An der Wall Street überwiegen ebenfalls die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt leicht um 0,09 Prozent auf 49.638,08 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt deutlicher zu und gewinnt 0,75 Prozent auf 7.393,73 Punkte. Damit entwickeln sich die US-Märkte insgesamt freundlicher als die großen deutschen Standardwerte, wobei sowohl in den USA als auch in Deutschland vor allem wachstums- und technologieorientierte Titel gefragt sind.

    DAX – Top vs Flop

    Im DAX führen Infineon Technologies (+4.87%), BASF (+2.40%) und Continental (+2.01%) die Gewinnerliste an, während MTU Aero Engines (-3.43%), Allianz (-5.16%) und Rheinmetall (-10.04%) deutlich nachgaben. Die Spanne reicht von moderaten Kursgewinnen im niedrigen Prozentbereich bis zum starken Rücksetzer bei Rheinmetall von zweistelliger Größenordnung.

    MDAX – Top vs Flop

    Im MDAX stachen Schaeffler (+4.45%), Jenoptik (+4.02%) und AIXTRON (+3.50%) hervor. Demgegenüber fielen HENSOLDT (-4.17%), TKMS (-5.06%) und RENK Group (-6.08%) signifikant. Auch hier klafft die Differenz zwischen soliden Aufschlägen und spürbaren Verlusten deutlich auseinander.

    SDAX – Top vs Flop

    Der SDAX zeigte mit SILTRONIC AG (+12.41%), PVA TePla (+8.52%) und NORMA Group (+7.43%) sehr starke Spitzenwerte. Die Verliererseite um HelloFresh (-4.42%), Friedrich Vorwerk Group (-4.76%) und KSB Vz. (-6.93%) fällt im Vergleich deutlich schwächer aus — besonders SILTRONIC hebt sich als Ausreißer nach oben ab.

    TecDAX – Top vs Flop

    Im TecDAX dominierte ebenfalls SILTRONIC AG (+12.41%), gefolgt von SMA Solar Technology (+7.28%) und Elmos Semiconductor (+5.82%). Auf der negativen Seite lagen Nemetschek (-3.74%), Ottobock (-4.14%) und HENSOLDT (-4.17%). SILTRONIC erscheint damit als klarer Gewinner in mehreren Technologie-Listen, während HENSOLDT mehrfach in den Flop-Listen auftaucht.

    Dow Jones – Top vs Flop

    Im Dow Jones zeigten Cisco Systems (+4.10%), NVIDIA (+2.48%) und Boeing (+2.28%) die stärksten Zuwächse. Demgegenüber gaben JPMorgan Chase (-1.35%), American Express (-1.38%) und Salesforce (-3.75%) nach. Die Bewegungen sind hier insgesamt moderater als bei den stärksten deutschen Gewinnern und Verlierern.

    S&P 500 – Top vs Flop

    Im S&P 500 stechen Akamai Technologies (+19.84%), Monster Beverage (+14.31%) und Moderna (+13.84%) als herausragende Gewinner hervor. Auf der Verliererseite finden sich Expedia Group (-6.92%), Coterra Energy (-8.62%) und Motorola Solutions (-9.93%). Die Spanne im S&P 500 reicht von deutlichen Rallys bis zu nahezu zweistelligen Rückgängen.

    Übergreifender Vergleich

    Die stärksten Tagesgewinne verzeichneten Akamai Technologies (+19.84%) und SILTRONIC AG (+12.41%), letztere mehrfach in SDAX und TecDAX. Die größten Verluste meldeten Rheinmetall (-10.04%) und Motorola Solutions (-9.93%). Auffällig ist die wiederholte Nennung einzelner Titel auf beiden Seiten: SILTRONIC als klarer Outperformer, HENSOLDT als mehrfacher Verlierer. Insgesamt zeigen die Indizes ein Bild großer Divergenz zwischen starken Einzelgewinnern und teils erheblichen Einzelverlusten.


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