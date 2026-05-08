Verluste - Brüchige Waffenruhe im Iran-Konflikt

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 1,02 Prozent bei 5.911,53 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein Wochengewinn von einem halben Prozent. Außerhalb des Euroraums sank der schweizerische SMI um 0,26 Prozent auf 13.100,63 Punkte. Der FTSE 100 in London gab um 0,43 Prozent auf 10.233,07 Zähler nach.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Freitag vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im Iran-Konflikt eingeknickt. Trotz Waffenruhe beschossen sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormus. Zudem griff das US-Militär einzelne Ziele in dem Land und zwei unter seiner Flagge fahrende, unbeladene Öltanker an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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"Die Situation in der Krisenregion bleibt angespannt und die Waffenruhe ist mehr als brüchig", warnte Christian Henke, Marktanalyst vom Broker IG. "Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, könnten sich die Anleger sehr schnell ernüchtert zeigen und den Börsen den Rücken zuwenden."

Europaweit schwächster Sektor waren die Versicherungswerte. Swiss Life reagierten mit einem Kursrückgang von 2,7 Prozent auf eine Verkaufsempfehlung der UBS. Die Aktien der Allianz verloren mit 5,0 Prozent noch mehr, doch war dies dem Dividendenabschlag des Schwergewichts geschuldet.

Im ebenfalls schwächelnden Reisesektor ging es mit den Aktien der Fluggesellschaften nach unten. Die Papiere der britischen IAG büßten dabei 2,8 Prozent ein. Der sehr starke Anstieg der Kerosinpreise durch den Iran-Krieg hatte die Gewinnpläne der British-Airways-Mutter durchkreuzt. Der Ausblick deute darauf hin, dass die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr gesenkt werden müssten, hieß es von der kanadischen RBC.

Gewinne verzeichneten dagegen die Technologiewerte. Hier ragten Amadeus IT mit plus 1,9 Prozent heraus. Der Anbieter von Buchungssystemen hatte mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Erwartungen übertroffen. Zudem hatte Amadeus trotz der Lage im Mittleren Osten seinen Ausblick bestätigt./edh/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 964,5 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 18:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +3,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,17 %. Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 21,11 Mrd.. International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1157. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 470,00GBP was eine Bandbreite von -10,41 %/+10.426,32 % bedeutet.



