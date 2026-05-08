[Earnings Quickcheck Q1/26] ESCO glänzt mit starken Zahlen – und taucht erstmal ab

ESCO Technologies hat starke Quartalszahlen vorgelegt, doch die Börse straft die Aktie erstmal ab. "Priced for perfection" nennt man das, denn die Aktie hat in den letzten Wochen kräftig zugelegt und auch mein Depot mit nach oben gezogen. So ganz ohne Salz in der Suppe kam aber auch ESCO jetzt nicht aus und zeigte neben viel Licht auch ein wenig Schatten. Die Sonnenseite schauen wir uns mal genauer an, vor allem aber natürlich auch die "Dark Side oft the Boom". hat starke Quartalszahlen vorgelegt, doch die Börse straft die Aktie erstmal ab. "" nennt man das, denn die Aktie hat in den letzten Wochen kräftig zugelegt und auch mein Depot mit nach oben gezogen. So ganz ohne Salz in der Suppe kam aber auch ESCO jetzt nicht aus und zeigte neben viel Licht auch ein wenig Schatten. Die Sonnenseite schauen wir uns mal genauer an, vor allem aber natürlich auch die "".





Über die große Übernahme der Megger Group hatte ich ja bereits vor einigen Wochen berichtet und die wird sich für ESCO kräftig auszahlen. Das dauert aber noch ein bisschen und aktuell laufen in den Geschäftszahlen erstmal die Kosten für die Übernahme auf, während die positiven Effekte dann später folgen.





ESCOs Geschäftsjahr endet am 30. September, so dass wir heute über sein zweites Geschäftsquartal sprechen. Und hier sorgte die Übernahme im Schifffahrtsbereich ("Maritime") für Rekordergebnisse, aber es deutet sich eine Abschwächung im zweiten Halbjahr an und das drück etwas auf die Stimmung. Jedenfalls bei oberflächlicher Betrachtung...



