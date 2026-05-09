Auffällige Trades seit Wochen
Öl-Wetten vor Iran-News: 2,6 Milliarden $ - wer macht sich da die Taschen voll?
Immer wieder tauchen vor politischen Wendungen im Iran-Konflikt millionenschwere Wetten auf fallende Ölpreise auf. Zufall, ein Genie oder Insiderwissen? Die US-Behörden nehmen nun die gut getimten Trades unter die Lupe!
- Millionenwetten auf fallende Ölpreise vor Trump
- US-Behörden prüfen Milliardenwetten auf Öl
- Gut getimte Wetten wecken Verdacht auf Insiderhandel
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Bahnt sich in den USA ein handfester Skandal rund um Spekulationen auf fallende Ölpreise an? Immer wieder tauchen vor positiven Ankündigungen von Donald Trump zur Lage im Iran-Konflikt auffällige Short-Positionen auf den Ölpreis auf. Und dabei geht es nicht um Peanuts.
Wie ABC News berichtet untersucht das US-Justizministerium zusammen mit der Commodity Futures Trading Commission mindestens vier Ölmarktgeschäfte bei denen mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar auf fallende Preise gesetzt worden sind. Auffällig ist bei allen Transaktionen, dass sie im Vorfeld von Äußerung von Donald Trump zum Iran-Konflikt platziert worden sind.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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