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    Auffällige Trades seit Wochen

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    Öl-Wetten vor Iran-News: 2,6 Milliarden $ - wer macht sich da die Taschen voll?

    Immer wieder tauchen vor politischen Wendungen im Iran-Konflikt millionenschwere Wetten auf fallende Ölpreise auf. Zufall, ein Genie oder Insiderwissen? Die US-Behörden nehmen nun die gut getimten Trades unter die Lupe!

    Für Sie zusammengefasst
    Auffällige Trades seit Wochen - Öl-Wetten vor Iran-News: 2,6 Milliarden $ - wer macht sich da die Taschen voll?
    Foto: DALL-E

    Bahnt sich in den USA ein handfester Skandal rund um Spekulationen auf fallende Ölpreise an? Immer wieder tauchen vor positiven Ankündigungen von Donald Trump zur Lage im Iran-Konflikt auffällige Short-Positionen auf den Ölpreis auf. Und dabei geht es nicht um Peanuts.

    Wie ABC News berichtet untersucht das US-Justizministerium zusammen mit der Commodity Futures Trading Commission mindestens vier Ölmarktgeschäfte bei denen mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar auf fallende Preise gesetzt worden sind. Auffällig ist bei allen Transaktionen, dass sie im Vorfeld von Äußerung von Donald Trump zum Iran-Konflikt platziert worden sind.

    Auffälliges gutes Timing

    Am 23. März sollen mehr als 500 Millionen US-Dollar auf fallende Ölpreise gesetzt worden sein. Das ganze geschah etwa 15 Minuten bevor der US-Präsident eine Verschiebung der Bombardierung des iranischen Stromnetzes ankündigte.  

    Am 7. April hat ABC ausgemacht, dass 960 Millionen US-Dollar auf fallende Ölpreise gesetzt wurden. Wenige Stunden später verkündete Donald Trump eine Waffenruhe, was die Ölpreise erneut abstürzen ließ.

    Am 17. April wurden 760 Millionen US-Dollar auf fallende Ölpreise gesetzt. Kurze Zeit später verkündete Irans Außenminister Abbas Araghchi, dass die Straße von Hormuz geöffnet werde.

    Vier Tage später, am 21. April kamen weitere 430 Millionen US-Dollar dazu. Ebenfalls vor einer wichtigen politischen Ankündigung. 

    Reuters berichtet von 7 Milliarden US-Dollar 

    Eine erweiterte Untersuchung von Reuters kommt sogar auf eine noch größere Summe an gut getimten Wetten. Die Nachrichtenagentur hat noch Trades auf Kraftstoffpreise mit in die Rechnung einbezogen. Insgesamt sollen laut dem Bericht von Reuters im März und April insgesamt bis zu sieben Milliarden US-Dollar auf fallende Öl- und Kraftstoffpreise gesetzt worden sein. 

    Es riecht nach einem Skandal

    Es ist zwar noch nichts bewiesen, aber trotzdem sind die auffällig gut getimten Wetten ein Fall, der aufhorchen lässt. Sie waren nicht nur außergewöhnlich gut getimt, sie waren auch in einer außergewöhnlichen Höhe. Dies deutet darauf hin, dass sich jemand ziemlich sicher war, sonst würde wahrscheinlich niemand so ein Risiko gehen. 

    Die Ölpreise sind aber nur die Spitze des Eisberges. Schon vor dem Iran-Krieg gab es immer mal wieder auffällige Transaktionen, bei denen Äußerungen aus dem Weißen Haus im Mittelpunkt standen. Nur jetzt scheint die Übertreibung, sprich die Höhe der eingesetzten Summen, die Behörden auf den Plan zu rufen. 

    Solche "Insider-Trades", sofern sie welche waren, erschüttern das Vertrauen der Anleger an einen fairen Markt. Daher sind die US-Behörden gut beraten, schnell Licht ins Dunkle dieser Trades zu bringen. Bislang schweigten das Justizministerium und die involvierten Börsen ICE und CME. Hoffentlich nicht allzu lange. 

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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