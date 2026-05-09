Öl-Wetten vor Iran-News: 2,6 Milliarden $ - wer macht sich da die Taschen voll?

Auffälliges gutes Timing

Am 23. März sollen mehr als 500 Millionen US-Dollar auf fallende Ölpreise gesetzt worden sein. Das ganze geschah etwa 15 Minuten bevor der US-Präsident eine Verschiebung der Bombardierung des iranischen Stromnetzes ankündigte.

Am 7. April hat ABC ausgemacht, dass 960 Millionen US-Dollar auf fallende Ölpreise gesetzt wurden. Wenige Stunden später verkündete Donald Trump eine Waffenruhe, was die Ölpreise erneut abstürzen ließ.

Am 17. April wurden 760 Millionen US-Dollar auf fallende Ölpreise gesetzt. Kurze Zeit später verkündete Irans Außenminister Abbas Araghchi, dass die Straße von Hormuz geöffnet werde.

Vier Tage später, am 21. April kamen weitere 430 Millionen US-Dollar dazu. Ebenfalls vor einer wichtigen politischen Ankündigung.

Reuters berichtet von 7 Milliarden US-Dollar

Eine erweiterte Untersuchung von Reuters kommt sogar auf eine noch größere Summe an gut getimten Wetten. Die Nachrichtenagentur hat noch Trades auf Kraftstoffpreise mit in die Rechnung einbezogen. Insgesamt sollen laut dem Bericht von Reuters im März und April insgesamt bis zu sieben Milliarden US-Dollar auf fallende Öl- und Kraftstoffpreise gesetzt worden sein.

Es riecht nach einem Skandal

Es ist zwar noch nichts bewiesen, aber trotzdem sind die auffällig gut getimten Wetten ein Fall, der aufhorchen lässt. Sie waren nicht nur außergewöhnlich gut getimt, sie waren auch in einer außergewöhnlichen Höhe. Dies deutet darauf hin, dass sich jemand ziemlich sicher war, sonst würde wahrscheinlich niemand so ein Risiko gehen.

Die Ölpreise sind aber nur die Spitze des Eisberges. Schon vor dem Iran-Krieg gab es immer mal wieder auffällige Transaktionen, bei denen Äußerungen aus dem Weißen Haus im Mittelpunkt standen. Nur jetzt scheint die Übertreibung, sprich die Höhe der eingesetzten Summen, die Behörden auf den Plan zu rufen.

Solche "Insider-Trades", sofern sie welche waren, erschüttern das Vertrauen der Anleger an einen fairen Markt. Daher sind die US-Behörden gut beraten, schnell Licht ins Dunkle dieser Trades zu bringen. Bislang schweigten das Justizministerium und die involvierten Börsen ICE und CME. Hoffentlich nicht allzu lange.

Die Woche mit der wO Börsenlounge - die wichtigsten Themen kompetent zusammengefasst:

Krypto-Broker im Check | Block: Starke Zahlen, Iren: Deal mit Nvidia & Rheinmetall

Dt. Rüstungsaktien im Check | Arm: Produktionsprobleme, Fortinet: Wende im Kurs & Deutz

Wasserstoff-Aktien haussieren | AMD: Starker Ausblick, Novo: Prognose erhöht & Infineon

Amazon rasiert Logistiker | Palantir: Stark, Intel: Was läuft mit Apple & Rheinmetall

Top 5 Versorger-Aktien | Berkshire: Zahlen gefallen, VW: Neue US-Zölle & Umicore