Sprechen weiterhin intensiv mit den USA

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Hoffnung auf Tomahawk-Marschflugkörper aus den USA noch nicht ganz aufgegeben. Auf die Frage, ob er noch Chancen sehe, Tomahawks zu kaufen, sagte er der "Welt am Sonntag": "Diese Bundesregierung arbeitet jeden Tag dafür, Deutschlands Verteidigungsfähigkeit bestmöglich zu steigern. Darüber sprechen wir weiterhin auch intensiv mit unseren Alliierten in den USA."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Anfang Mai in der Sendung "Caren Miosga" gesagt, dass er aktuell nicht mehr mit der 2024 vom damaligen US-Präsidenten Joe Biden zugesagten Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern aus US-Beständen rechne. Öffentlich hat sich die US-Regierung unter Donald Trump in der Frage noch nicht geäußert.