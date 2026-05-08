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    Angel Yeast auf der Vitafoods Europe 2026

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    Mit dem Hefe-Protein AngeoPro wegweisend bei globalen Ernährungs- und Gesundheitstrends

    BARCELONA, Spanien, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), der weltweit führende Hersteller von Hefe und Hefeprotein, hat vom 5. bis 7. Mai an der Vitafoods Europe 2026, der weltweit führenden Messe für Ernährung und Gesundheit, in der Fira de Barcelona teilgenommen. Das Unternehmen hebt seinen patentierten technologischen Durchbruch „AngeoPro Yeast Protein" hervor, ergänzt durch ein umfassendes Portfolio an funktionellen Inhaltsstoffen, die darauf ausgelegt sind, globale Herausforderungen in den Bereichen nachhaltige Ernährung, sportliche Leistung und ganzheitliches Wohlbefinden anzugehen.

    Angel Yeast at Vitafoods Europe 2026, Pioneering Global Nutrition and Health Trends with AngeoPro Yeast Protein

    Wissenschaftliche Innovation trifft auf Marktnachfrage 

    Im Mittelpunkt der Ausstellung von Angel Yeast stand die Vorstellung von AngeoPro, einer hochreinen Hefeproteinlösung, die speziell entwickelt wurde, um die Herausforderungen bei der Rezepturentwicklung zu bewältigen, mit denen die Bereiche Sporternährung und funktionelle Getränke häufig konfrontiert sind.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Proteinen zeichnet sich AngeoPro S80-A durch einen Proteingehalt von ≥80 % und einzigartige physikalische Eigenschaften aus. Es bietet Getränkeherstellern einen revolutionären Vorteil: Es ist zu 100 % löslich und klar und verfügt über ein vollständiges Aminosäureprofil. Dies ermöglicht die Herstellung von transparenten, proteinreichen funktionellen Wassern und RTD-Getränken (Ready-to-Drink) ohne Trübung oder Sedimentation.

    Die Besucher probierten Hefeproteingetränke in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die die einzigartige Klarheit und den Nährwert der Zutat demonstrierten, sowie proteinreiches Eis, das eine cremige Textur ohne Milchprodukte und Laktose bot. Außerdem wurde eine Auswahl an proteinreichen Gourmet-Lebensmitteln präsentiert, die belegten, dass Hochleistungsprotein sich nahtlos in den täglichen Genuss integrieren lässt.

    Gestützt auf veröffentlichte wissenschaftliche Studien wurde die Wirksamkeit des Produkts rigoros validiert. Klinische Daten unterstrichen die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile von AngeoPro, darunter die Unterstützung der Muskel- und Skelettgesundheit, der Trainingsleistung, der Darmgesundheit und des Gewichtsmanagements. Dieses fundierte wissenschaftliche Dossier bietet europäischen Produktentwicklern die evidenzbasierte Validierung, die für gesundheitsbezogene Angaben im strengen regulatorischen Umfeld der EU erforderlich ist.

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    PR Newswire (dt.)
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