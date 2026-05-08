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    Besonders beachtet!

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    Motorola Solutions - Aktie stürzt rapide ab - 08.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Motorola Solutions Aktie bisher Verluste von -8,81 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Motorola Solutions Aktie.

    Besonders beachtet! - Motorola Solutions - Aktie stürzt rapide ab - 08.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Motorola Solutions fokussiert sich auf sicherheitskritische Kommunikations- und Softwarelösungen für Behörden und Unternehmen. Kernprodukte: Funkgeräte, Leitstellen- und Videoüberwachungssysteme, Software für Einsatzsteuerung. Starke Marktstellung im Public-Safety-Segment. Wichtige Konkurrenten: L3Harris, Hytera, Airbus DS, Axon. USP: integrierte End-to-End-Plattform, hohe Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards.

    Motorola Solutions Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.05.2026

    Mit einer Performance von -8,81 % musste die Motorola Solutions Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Motorola Solutions Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,40 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,81 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Motorola Solutions Aktionäre einen Verlust von -9,02 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Motorola Solutions Aktie damit um -13,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Motorola Solutions +13,77 % gewonnen.

    Während Motorola Solutions deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,73 %.

    Motorola Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,17 %
    1 Monat -14,82 %
    3 Monate -9,02 %
    1 Jahr -0,12 %
    Stand: 08.05.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Motorola Solutions Aktie

    Es gibt 166 Mio. Motorola Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,60 Mrd.EUR € wert.

    Tech-Aktien trotzen DAX-Schwäche: Siltronic & Akamai glänzen, Rheinmetall stürzt ab


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Standardwerte schwächeln, ziehen vor allem Technologie- und Wachstumsaktien in Europa und den USA deutlich an.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Motorola Solutions

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +4,35 %. Teledyne Technologies notiert im Minus, mit -0,74 %. L3Harris Technologies verliert -0,74 %

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    Ob die Motorola Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Motorola Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Motorola Solutions

    -11,53 %
    -12,50 %
    -14,82 %
    -8,22 %
    -1,65 %
    +43,28 %
    +123,41 %
    +485,87 %
    +499,12 %
    ISIN:US6200763075WKN:A0YHMA
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