Viromed Medical verfehlt 2025-Umsatz, wächst weiter und passt Prognose für 2026 an
Trotz verfehlter Umsatzziele legt das Unternehmen 2025 deutlich zu und kehrt in die Gewinnzone zurück – mit Rückenwind für weiteres Wachstum ab 2026.
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- Vorläufiger Konzernumsatz 2025 steigt deutlich von 1,1 Mio. € (2024) auf 5,1 Mio. €.
- Jahresüberschuss 2025 positiv bei 0,6 Mio. € (Vorjahr: -3,1 Mio. €).
- Umsatz bleibt unter der ursprünglichen Prognose (8–10 Mio. €), das Jahresergebnis übertrifft jedoch die Prognose („leicht positives Ergebnis“).
- Verzögerungen bei Markteinführung von ViroCAP und Zulassung von PulmoPlas führen zur Anpassung der Prognose für 2026 (frühere Prognose: ~80 Mio. € Umsatz und deutlich zweistellige EBIT-Marge).
- Vorstand sieht weiterhin hohes Marktpotenzial (Vertriebspartnerschaften, Interesse an Kaltplasmatechnologie) und erwartet für 2026 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Jahresergebnis.
- Vollständige geprüfte Geschäftszahlen für 2025 werden voraussichtlich spätestens bis zum 22.05.2026 veröffentlicht.
Der Kurs von Viromed Medical lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,2750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 % im
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