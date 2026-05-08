RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngemittelkonzern erbringe weiterhin in allen Geschäftsbereichen eine gute Performance und profitiere von den positiven Fundamentaldaten des Agrarmarktes, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 58,72EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Andrew Wong

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

