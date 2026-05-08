RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngemittelkonzern erbringe weiterhin in allen Geschäftsbereichen eine gute Performance und profitiere von den positiven Fundamentaldaten des Agrarmarktes, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 58,72EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Andrew Wong
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Wong
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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