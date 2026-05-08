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    Klingbeil

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    Kanada idealer Partner für Weg aus Abhängigkeiten

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil strebt engere Partnerschaft mit Kanada
    • Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen und KI
    • Werben für Investitionen bei Flugzeugbauer Bombardier
    Klingbeil - Kanada idealer Partner für Weg aus Abhängigkeiten
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil strebt angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs und der Rolle der USA eine noch engere Partnerschaft mit Kanada an. Es zeige sich, dass man aus Abhängigkeiten heraus und an der Resilienz und Souveränität Europas arbeiten müsse, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen François-Philippe Champagne in Toronto. "Und dafür ist Kanada ein sehr idealer Partner."

    Themen des zweitägigen Besuchs sollen eine vertiefte Kooperation unter anderem bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen, in der Rüstung und bei künstlicher Intelligenz sein. Klingbeil will außerdem bei kanadischen Firmen für Investitionen werben. Deutschland sei ein innovativer Standort, der durch Investitionsanreize und Reformen jetzt noch attraktiver werde, sagte er.

    Besuch bei Flugzeugbauer

    Die Minister besuchten gemeinsam ein Werk des Flugzeugbauers Bombardier . Der kanadische Ressortchef Champagne hob seine Teilnahme an Sitzungen der EU-Finanzminister und der Eurogruppe hervor und betonte, die engere Kooperation geschehe nicht zufällig. Die europäischen Partner wollten eine starke transatlantische Perspektive. Klingbeil nannte Kanada einen "Wertepartner"./sam/DP/men





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