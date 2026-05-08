SAP Aktie heute im Minus (146,34€) - 08.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die SAP Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,00 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SAP, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -13,50 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -1,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,81 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -28,36 % erlebt.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,72 % 1 Monat -0,81 % 3 Monate -13,50 % 1 Jahr -43,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 08.05.2026, 19:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs KI‑Initiativen (KI‑Bots, Dremio‑Deal, Datacloud) und deren Bedeutung für Umsatz, Margen und mögliche Personal‑/Kosteneffekte sowie daraus resultierende Bewertungsimplikationen. Diskutiert werden Kursreaktionen nach Ex‑Dividende (Start ~156 €, Widerstand ~150 € inkl. 2,5 €), Sektor‑Schwäche bei High‑Multiple Softwaretiteln, und technische Marken wie die 50‑Tage‑Linie/fehlender Ausbruch gegenüber dem NDX.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 179,68 Mrd. € wert.

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 08.05.2026 / 17:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS …

EQS Voting Rights Announcement: SAP SE SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.05.2026 / 17:58 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

Top- und Flop-Aktien am 08.05.2026 im E-Stoxx 50.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,96 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,41 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,01 %. ServiceNow verliert -2,38 % Workday (A) notiert im Minus, mit -3,48 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.