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Commerzbank Aktie schwach im Handel - 08.05.2026
Am heutigen Handelstag muss die Commerzbank Aktie bisher Verluste von -2,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.
Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.
Commerzbank aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.05.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -2,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,70€, mit einem Minus von -2,00 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Obwohl die Commerzbank Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,81 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +3,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,68 % gewonnen.
Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,12 %
|1 Monat
|+8,85 %
|3 Monate
|+6,81 %
|1 Jahr
|+48,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Übernahmespekulation bei der Commerzbank-Aktie. Hauptthemen: potenzieller Preisrahmen (Übernahme unter 42–45 €), faire Konditionen des Angebots hängen vom UniCredit-Aktienkurs ab (ca. 76,3 €; rechnerischer Gegenwert ca. 37 €), Derivate-/HV-Dynamik, Q1-Zahlen, Dividendenentwicklung und Analysten-Ziele (RBC ca. 43 €, Potenzial über 50 €).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Zur Commerzbank Diskussion
Informationen zur Commerzbank Aktie
Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,25 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank
BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +0,02 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,23 %. ING Group legt um +0,87 % zu UniCredit notiert im Minus, mit -0,23 %.
Commerzbank Aktie jetzt kaufen?
Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.