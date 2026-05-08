Commerzbank Aktie schwach im Handel - 08.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -2,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,70€, mit einem Minus von -2,00 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Commerzbank Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,81 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +3,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,68 % gewonnen.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,12 % 1 Monat +8,85 % 3 Monate +6,81 % 1 Jahr +48,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Stand: 08.05.2026, 19:41 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Übernahmespekulation bei der Commerzbank-Aktie. Hauptthemen: potenzieller Preisrahmen (Übernahme unter 42–45 €), faire Konditionen des Angebots hängen vom UniCredit-Aktienkurs ab (ca. 76,3 €; rechnerischer Gegenwert ca. 37 €), Derivate-/HV-Dynamik, Q1-Zahlen, Dividendenentwicklung und Analysten-Ziele (RBC ca. 43 €, Potenzial über 50 €).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,25 Mrd. € wert.

Neue Kriegssorgen rund um den Iran haben am Freitag die deutsche Börse belastet. Der Leitindex Dax sank um 1,32 Prozent auf 24.338,63 Punkte und entfernte sich damit weiter von der Marke von 25.000 Zählern, die er am Mittwoch erstmals seit Ausbruch …

EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.05.2026 / …

Top- und Flop-Aktien am 08.05.2026 im DAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +0,02 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,23 %. ING Group legt um +0,87 % zu UniCredit notiert im Minus, mit -0,23 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.