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    Allianz Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Keine Panik! 08.05.2026

    Am 08.05.2026 ist die Allianz Aktie, bisher, um -4,12 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Allianz Aktie.

    Besonders beachtet! - Allianz Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Keine Panik! 08.05.2026
    Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com

    Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

    Allianz Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.05.2026

    Die Allianz Aktie ist mit einer Performance von -4,12 % an diesem Handelstag, einer der größten Verlierer. Aber keine Panik, die Aktie handelt heute mit Dividendenabschlag.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allianz Aktie damit um -5,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,57 %. Im Jahr 2026 gab es für Allianz bisher ein Minus von -5,54 %.

    Allianz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,65 %
    1 Monat -3,57 %
    3 Monate -4,49 %
    1 Jahr -1,23 %

    Stand: 08.05.2026, 19:42 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen der Allianz-Aktie rund um die Dividenden-/Hauptversammlungsphase: vorgezogene Abschläge vor dem Ex-Tag, Einfluss der US-Markteröffnung und geopolitischer Nachrichten auf Volatilität, Debatten, ob eine Branchenrally Abschlag mildern kann, Erinnerungen an längere Rückgänge nach Dividenden, Analysten-Zielkurse (z. B. Barclays 350) und taktische Nachkauf- bzw. Derivate-Strategien.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

    Zur Allianz Diskussion

    Informationen zur Allianz Aktie

    Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 143,27 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. AXA notiert im Minus, mit -0,38 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -1,10 %. Zurich Insurance Group legt um +0,15 % zu

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    Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Allianz

    -3,99 %
    -5,65 %
    -3,57 %
    -4,49 %
    -1,23 %
    +71,51 %
    +72,11 %
    +163,11 %
    +257,68 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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