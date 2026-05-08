JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch gewesen, schrieb Marco Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl die Ziele für 2026 unverändert geblieben seien, sehe er Aufwärtspotenzial./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 5,852EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marco Nicolai

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,20

Kursziel alt: 7,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

