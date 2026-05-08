Der Nasdaq steigt, aber auch der Ölpreis steigt - wer hat Recht? Die Wall Street blendet voller Euphorie weiter den Iran-Krieg aus und ignoriert damit schlicht die Physik (also den absehbare Bugwelle der wirtschaftlichen Schäden und Engpässe durch die andauernde Sperrung der Straße von Hormus). Die Märkte verlieren zunehmend den Kontakt zur Realität. Das geht solange gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Normalerweise laufen in letzter Zeit Nasdaq und Ölpreis gegenläufig - heute passiert das nicht. Wir erleben derzeit mit der Rally der KI-Aktien im Nasdaq ein paradoxes Phänomen, wie die heutigen US-Arbeitsmarktdaten gezeigt haben: KI friss Jobs - also frisst KI letztlich ihre eigenen Kunden. Die Märkte aber verlieren zunehmend den Kontakt zur Realität..

Das Video "Ölpreis gegen Nasdaq: wer hat Recht? Die Party der Job-Killer! " sehen sie hier..