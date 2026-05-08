🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCisco Systems AktievorwärtsNachrichten zu Cisco Systems

    Börsen Update

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update USA - 08.05. - US Tech 100 stark +2,07 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsen Update - Börsen Update USA - 08.05. - US Tech 100 stark +2,07 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der Dow Jones steht bei 49.617,38 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.
    Top-Werte: Cisco Systems +4,13 %, Boeing +2,01 %, Unitedhealth Group +1,30 %, Apple +1,29 %, NVIDIA +1,05 %
    Flop-Werte: JPMorgan Chase -2,29 %, McDonald's -2,09 %, The Home Depot -1,64 %, American Express -1,53 %, Salesforce -1,47 %

    Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:34) bei 29.160,00 PKT und steigt um +2,07 %.
    Top-Werte: Intel +14,33 %, Micron Technology +13,28 %, Monster Beverage +11,27 %, Advanced Micro Devices +8,59 %, Qualcomm +7,69 %
    Flop-Werte: Microchip Technology -8,75 %, MercadoLibre -8,12 %, Axon Enterprise -7,86 %, Insmed -7,54 %, AppLovin Registered (A) -5,17 %

    Der S&P 500 steht bei 7.394,72 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.
    Top-Werte: Intel +14,33 %, Micron Technology +13,28 %, Moderna +12,10 %, SanDisk Corporation +12,07 %, Dell Technologies Registered (C) +11,41 %
    Flop-Werte: Motorola Solutions -8,92 %, Microchip Technology -8,75 %, Mettler Toledo International -8,14 %, Axon Enterprise -7,86 %, Zoetis Registered (A) -6,49 %




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update USA - 08.05. - US Tech 100 stark +2,07 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     