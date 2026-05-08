Börsen Update USA - 08.05. - US Tech 100 stark +2,07 %

Der Dow Jones steht bei 49.617,38 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: Cisco Systems +4,13 %, Boeing +2,01 %, Unitedhealth Group +1,30 %, Apple +1,29 %, NVIDIA +1,05 %

Flop-Werte: JPMorgan Chase -2,29 %, McDonald's -2,09 %, The Home Depot -1,64 %, American Express -1,53 %, Salesforce -1,47 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:34) bei 29.160,00 PKT und steigt um +2,07 %.

Top-Werte: Intel +14,33 %, Micron Technology +13,28 %, Monster Beverage +11,27 %, Advanced Micro Devices +8,59 %, Qualcomm +7,69 %

Flop-Werte: Microchip Technology -8,75 %, MercadoLibre -8,12 %, Axon Enterprise -7,86 %, Insmed -7,54 %, AppLovin Registered (A) -5,17 %

Der S&P 500 steht bei 7.394,72 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.

Top-Werte: Intel +14,33 %, Micron Technology +13,28 %, Moderna +12,10 %, SanDisk Corporation +12,07 %, Dell Technologies Registered (C) +11,41 %

Flop-Werte: Motorola Solutions -8,92 %, Microchip Technology -8,75 %, Mettler Toledo International -8,14 %, Axon Enterprise -7,86 %, Zoetis Registered (A) -6,49 %