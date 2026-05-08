Microchip Technology Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 08.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Microchip Technology Aktie. Mit einer Performance von -8,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,24 %, geht es heute bei der Microchip Technology Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Microchip Technology entwickelt und vertreibt Mikrocontroller, analoge und Mixed-Signal-ICs sowie Speicherlösungen für Industrie, Automotive, Luftfahrt und IoT. Starke Position im Bereich 8-/16-/32-Bit-MCUs und Embedded-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, Infineon. USPs: breites MCU-Portfolio, lange Produktlebenszyklen, umfangreicher Support und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Microchip Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +38,17 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microchip Technology Aktie damit um +12,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Microchip Technology auf +61,46 %.

Während Microchip Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,07 %. Damit gehört Microchip Technology heute zu den auffälligeren Werten.

Microchip Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,13 % 1 Monat +52,36 % 3 Monate +38,17 % 1 Jahr +109,79 %

Informationen zur Microchip Technology Aktie

Stand: 08.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 541 Mio. Microchip Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,66 Mrd.EUR € wert.

Im internationalen Kontext fallen die US-Aktienmärkte am Freitag mit positiven Indikationen auf. Während die Börsen in Europa mit Abschlägen darauf reagierten, dass Zusammenstöße zwischen den USA und dem Iran die Bemühungen um ein Kriegsende zu …

So schlagen sich die Wettbewerber von Microchip Technology

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,65 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +5,20 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +4,16 %. Texas Instruments legt um +1,01 % zu NIO notiert im Minus, mit -1,00 %.

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Ob die Microchip Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microchip Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.