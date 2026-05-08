Jefferies belässt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 7,20 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intesa Sanpaolo Aktie

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 5,882 auf Tradegate (08. Mai 2026, 20:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intesa Sanpaolo Aktie um +3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Intesa Sanpaolo bezifferte sich zuletzt auf 102,39 Mrd..

Intesa Sanpaolo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +2,04 %/+19,05 % bedeutet.