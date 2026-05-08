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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 7,20 Euro

    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 7,20 Euro
    Foto: Silviu - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch gewesen, schrieb Marco Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl die Ziele für 2026 unverändert geblieben seien, sehe er Aufwärtspotenzial./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Intesa Sanpaolo

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    ISIN:IT0000072618WKN:850605
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intesa Sanpaolo Aktie

    Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 5,882 auf Tradegate (08. Mai 2026, 20:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intesa Sanpaolo Aktie um +3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intesa Sanpaolo bezifferte sich zuletzt auf 102,39 Mrd..

    Intesa Sanpaolo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +2,04 %/+19,05 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 7,20 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,20, was eine Steigerung von +23,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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