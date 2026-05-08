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    AKTIE IM FOKUS

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    Intel-Rally auf Rekordhoch - 'WSJ': Chips für Apple-Geräte

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel-Aktien steigen bis zu 19 Prozent auf 130,57 USD
    • Vorläufige Intel-Apple Vereinbarung zur Chipfertigung
    • Intel profitiert vom KI-Boom und Rechenzentren
    AKTIE IM FOKUS - Intel-Rally auf Rekordhoch - 'WSJ': Chips für Apple-Geräte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Intel haben am Freitag nach einem Pressebericht ihren jüngsten Höhenflug mit einem erneuten Rekordhoch beschleunigt fortgesetzt. Die Papiere des Halbleiterkonzerns stiegen um bis zu 19 Prozent auf einen Höchststand von 130,57 US-Dollar. Zuletzt notierten sie 15 Prozent im Plus bei 126 Dollar und bauten damit ihre Gewinnsträhne seit Ende März auf 210 Prozent aus. Für das laufende Jahr steht ein Kursanstieg von 240 Prozent zu Buche.

    Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichtet, haben Intel und Apple eine vorläufige Vereinbarung getroffen, wonach Intel einen Teil der Chips herstellen soll, die in Apple-Geräten zum Einsatz kommen. Intensive Gespräche zwischen den beiden Unternehmen liefen bereits seit über einem Jahr. In den vergangenen Monaten sei eine formelle Vereinbarung ausgearbeitet worden, so die Zeitung.

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    Bereits am Dienstag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über Gespräche des iPhone-Herstellers mit dem US-Halbleiterkonzern und mit Samsung berichtet. Ziel von Apple sei es, die Abhängigkeit vom taiwanesischen Zulieferer TSMC zu verringern und Lieferengpässe abzufedern, hieß es damals.

    Intel ist einer der großen Profiteure der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des massiven Ausbaus von Rechenzentren-Kapazitäten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI)./edh/ he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 248,6 auf Tradegate (08. Mai 2026, 20:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +28,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +134,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 530,32 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -57,44 %/-21,51 % bedeutet.




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