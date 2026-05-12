Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 15-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Aurania Resources, Endeavour Silver, Equinox Gold, Fury Gold Mines, GoldMining, GoGold Resources, Gold X2 Mining, IsoEnergy, Mayfair Gold, Mogotes Metals, OR Royalties, Sierra Madre Gold and Silver, Southern Cross Gold, Uranium Energy, Uranium Royalty und U.S.GoldMining, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 15.05.2026, 16:03 Uhr, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) markiert einen strukturellen Wendepunkt für den globalen Ölmarkt. Getrieben durch geopolitische Spannungen, insbesondere im Zuge des Iran-Konflikts, sowie wirtschaftliche Eigeninteressen und den Druck der Energiewende, positioniert sich das Land strategisch neu. Mit dem Ziel, seine massiv ausgebaute Produktionskapazität voll auszuschöpfen, setzt Abu Dhabi künftig stärker auf Marktanteile statt auf Preisdisziplin – und entzieht sich damit bewusst den bisherigen OPEC-Restriktionen.

Die Folgen für den Ölmarkt sind erheblich: Die OPEC verliert einen ihrer wichtigsten Stabilitätsanker, was sowohl zu steigender Volatilität als auch zu einem zunehmenden Wettbewerb um Marktanteile führen dürfte. Mittelfristig könnte dies strukturellen Druck auf die Ölpreise ausüben, während gleichzeitig geopolitische Verschiebungen – etwa zulasten Russlands und zugunsten der USA und großer Importnationen wie China – an Dynamik gewinnen. Insgesamt entsteht ein neues Marktumfeld, das von geringerer Steuerbarkeit, aber erhöhten Chancen für flexible und strategisch positionierte Akteure geprägt ist.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

GoldMining veröffentlicht Weltklasse-PEA

Die Gesellschaft veröffentlichte jüngst die Ergebnisse einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) für das La Mina-Projekt. Bei den aktuellen Spotpreisen (ca. 4.775 $/oz Au, 5,75 $/lb Cu und 77 $/oz Ag) liegt der Barwert nach Steuern bei ca. 1,8 Mrd. $ bei einer IRR von 49,1 % und einer anfänglichen Amortisationszeit von 1,9 Jahren.

News: GoldMining gibt aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für La Mina in Kolumbien bekannt, die einen Barwert nach Steuern von 1,0 Milliarden US-Dollar und eine interne Rendite (IRR) von 32 % für das ausweist

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Aurania Resources akquiriert Goldprojekt auf Island

Aurania Resources hat eine Optionsvereinbarung geschlossen, um ein phasenweises Explorationsprogramm zu definieren und durchzuführen, das darauf abzielt, das Goldprojekt Thormodsdalur voranzutreiben.

News: Aurania schließt Vereinbarung mit St-Georges zur gemeinsamen Weiterentwicklung des epithermalen Goldprojekts Thor in Island

Fury Gold Mines startet Umwelt-Basisuntersuchungen

Das Unternehmen hat Wassah beauftragt, Feldinventare der verschiedenen Komponenten der Umwelt durchzuführen und Ausgangsbedingungen für eine künftige Umweltverträglichkeitsprüfung zu ermitteln.

News: Fury beginnt mit Umwelt-Basisuntersuchungen beim Eau Claire- Goldprojekt in Quebec

Mayfair Gold gibt Quartalsupdate

Mayfair Gold konnte kürzlich über die im ersten Quartal 2026 erzielten Fortschritte berichten und die wichtigsten Arbeitsschwerpunkte für den Rest des Jahres 2026 auf dem Goldprojekt Fenn-Gib im Norden Ontarios hervorheben.

News: Mayfair Gold stellt ein Update zu den Projektarbeiten im ersten Quartal 2026 zur Weiterentwicklung und Risikominimierung des Goldprojekts Fenn-Gib bereit

Mogotes Metals stößt auf großes Gold-Kupfer-System

Die Gesellschaft hat jüngst die Entdeckung eines großen, oberflächennahen Goldbrekzien-Systems und eines unterlagernden Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyrs in seinem Zielgebiet Cruz del Sur bekanntgegeben.

News: Update zu Vicuña: Erste Bohrungen entdecken großflächiges, oberflächennahes Gold-Kupfer-System

OR Royalties veröffentlicht Unternehmensupdate

Neben mehreren Updates vermeldete das Unternehmen zudem, dass es seine gesamte verbleibende Nicht-Kernbeteiligung an Osisko Metals für einen Nettoerlös von rund 34,8 Millionen Dollar verkauft hat.

News: OR Royalties veröffentlicht aktuellen Portfolio-Überblick: Positive Entwicklungen bei Island Gold, Dalgaranga, Glenburgh, Eagle und anderen – zudem die Ankündigung des strategischen Verkaufs der Beteiligung an Osisko Metals

Sierra Madre Gold and Silver meldet positive Jahresergebnisse

Im Bereich des Minenbetriebs verzeichneten man Steigerungen der vierteljährlichen Nettoumsätze, was zu einem Jahresumsatz von insgesamt 24,96 Millionen US-Dollar und einem Ergebnis vor Ertragsteuern von 2,57 Millionen US-Dollar führte.

News: Sierra Madre veröffentlicht Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2025 – positive Betriebsergebnisse

Dieser Newsletter wurde am xx.xx.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Haftung:

Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit und Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Weitere Hinweise:

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer:

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT:

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Urheberrecht:

© SRC swiss resource capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/