thyssenkrupp nucera: Auftragseingang über Erwartung, Umsatz & Ergebnis unter Markterwartung
Starker Auftragsschub im grünen Wasserstoff, belastete Umsätze und deutlich negatives EBIT: thyssenkrupp nucera legt vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2025/26 vor.
Foto: thyssenkrupp nucera
- Auftragseingang Q2: 316 Mio. € (+279% vs. Vorjahr); davon 176 Mio. € im Segment Grüner Wasserstoff – maßgeblich durch die Buchung des 300‑MW‑Wasserstoffprojekts in Spanien; Auftragsbestand Konzern ~730 Mio. € (31.03.2026).
- Konzernumsatz Q2: 50 Mio. € (Q2 2024/25: 216 Mio. €); Segment gH2: –33 Mio. €, Segment Chlor‑Alkali: 83 Mio. €.
- Rund 50 Mio. € negative Einmaleffekte im gH2‑Segment durch höhere Kosten für Optimierungsmaßnahmen an ausgelieferten Modulen und die Vertragsauflösung eines US‑Pilotprojekts, was den Umsatz zusätzlich drückte.
- EBIT Q2: –65 Mio. € (Q2 2024/25: –4 Mio. €); gH2‑EBIT –78 Mio. € (vorjahr –18 Mio. €), CA‑EBIT 13 Mio. € (nahe Vorjahresniveau).
- thyssenkrupp nucera hält die am 17./18. März 2026 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin für angemessen.
- Alle Zahlen sind vorläufig und ungeprüft; der Halbjahresfinanzbericht Q2/6M 2025/26 wird planmäßig am 12. Mai 2026 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Q2/6M-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 12.05.2026.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im
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