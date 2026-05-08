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    KSB Vz. Aktie stürzt brutal ab -6,56 % - 08.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die KSB Vz. Aktie bisher Verluste von -6,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KSB Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - KSB Vz. Aktie stürzt brutal ab -6,56 % - 08.05.2026

    KSB Vz. (KSB SE & Co. KGaA) ist ein globaler Hersteller von Pumpen, Armaturen und Service für Wasser/Abwasser, Energie, Industrie und Gebäudetechnik. Starke Position im Premiumsegment mit hoher Ingenieurstiefe. Wichtige Wettbewerber: Grundfos, Wilo, Sulzer, Flowserve. Mögliche USPs: breite Anwendungspalette, Energieeffizienz, kundenspezifische Lösungen, globales Servicenetz.

    KSB Vz. Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.05.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die KSB Vz. Aktie. Sie fällt um -6,56 % auf 825,50. Der Kursrückgang der KSB Vz. Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,56 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die KSB Vz. Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -26,65 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die KSB Vz. Aktie damit um -14,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von KSB Vz. einen Rückgang von -14,29 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

    KSB Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,82 %
    1 Monat -13,79 %
    3 Monate -26,65 %
    1 Jahr +12,87 %
    Stand: 08.05.2026, 21:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur KSB Vz. Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Sorgen bei KSB Vz.: starker Rücksetzer von 1.265 € Mitte März auf zuletzt 829 € (52-Wochentief 746 €), Diskussion, ob der Kurs das schwächere Q1 (EBIT -5,6 Mio. bzw. -12,4%, enthalten ist ein 16,6 Mio. Einmaleffekt; geringerer Cashflow) bereits widerspiegelt. Kritik an Diskrepanz zwischen Auftragseingang und Auftragsbestand (~500 Mio. unerklärt). Technisch werden Zielzonen 830–810 und Paniklevels 705/645 genannt; HV, Quartalsbericht und CEO-Interview werden erwartet.

    Zur KSB Vz. Diskussion

    Informationen zur KSB Vz. Aktie

    Es gibt 865 Tsd. KSB Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 718,58 Mio.EUR € wert.

    Tech-Aktien trotzen DAX-Schwäche: Siltronic & Akamai glänzen, Rheinmetall stürzt ab


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Standardwerte schwächeln, ziehen vor allem Technologie- und Wachstumsaktien in Europa und den USA deutlich an.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fluor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -13,87 %. Sulzer notiert im Minus, mit -1,00 %. Xylem notiert im Minus, mit -1,93 %.

    KSB Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die KSB Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KSB Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KSB Vz.

    -7,01 %
    -15,09 %
    -16,22 %
    -27,47 %
    +10,58 %
    +85,23 %
    +168,50 %
    +182,77 %
    +397,24 %
    ISIN:DE0006292030WKN:629203
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