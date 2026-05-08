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    Thyssenkrupp Nucera enttäuscht wegen Einmaleffekten bei Umsatz und Gewinn

    Thyssenkrupp Nucera enttäuscht wegen Einmaleffekten bei Umsatz und Gewinn
    Foto: thyssenkrupp nucera

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat im zweiten Geschäftsquartal weniger umgesetzt und verdient als von Experten erwartet. Der Erlös sank wegen Einmaleffekten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um drei Viertel auf 50 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) weitete sich von 4 auf 65 Millionen Euro aus. Auch hierfür seien Sondereffekte verantwortlich.

    Der Auftragseingang habe mit einem Plus von 279 Prozent auf 316 Millionen Euro hingegen über den Markterwartungen gelegen, hieß es weiter. Maßgeblich für den starken Anstieg war den Angaben zufolge die Buchung des 300-Megawatt-Wasserstoffprojekts in Spanien, das Mitte März 2026 unterzeichnet wurde. Das Projekt habe bereits im zweiten Quartal 2025/26 erfasst werden können statt wie erwartet im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres.

    An seinen Zielen für 2025/26 hält das Unternehmen fest. Der Aktienkurs von Thyssenkrupp Nucera lag zuletzt im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate auf dem Niveau des Xetra-Schlusskurses./he/edh

    thyssenkrupp nucera

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    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

    Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 8,165 auf Tradegate (08. Mai 2026, 20:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -7,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +9,09 %/+81,82 % bedeutet.




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