Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 08.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.05.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Cisco Systems
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 1
Performance 1M: +16,78 %
Performance 1M: +16,78 %
McDonald's
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 2
Performance 1M: -11,27 %
Performance 1M: -11,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu McDonald's
Im wallstreetONLINE-Forum präsentiert sich das Anleger-Sentiment zu McDonald's gemischt: Verlässlichkeit wird betont – Antizykliker sehen eine Prämie und greifen wieder zu. Langzeit-Investoren mit Sparplänen halten an Positionen fest. Skepsis gegenüber kurzfristigen Gains bleibt, einige warten auf den Geschäftsbericht. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben.
Boeing
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 3
Performance 1M: +9,50 %
Performance 1M: +9,50 %
Honeywell International
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 4
Performance 1M: -4,85 %
Performance 1M: -4,85 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +2,04 %
Performance 1M: +2,04 %
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