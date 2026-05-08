Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.05.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Micron Technology
Tagesperformance: +13,46 %
Platz 1
Performance 1M: +79,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Micron: Einige warnen vor Überhitzung und diskutieren 20%-Rücksetzer sowie Trailing-Stops, andere halten Positionen und setzen auf KI-/Speicher-Nachfrage sowie neue Produktionsanlagen. Ein Beitrag nennt Micron heute ca. 14% im Plus gegenüber SK Hynix. In den letzten 14 Tagen gab es teils Auf- und Abwärtsbewegungen; insgesamt eher vorsichtig optimistisch.
Intel
Tagesperformance: +13,26 %
Platz 2
Performance 1M: +133,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell ein bullisches Intel-Sentiment. Die Turnaround-Story (Foundry/Advanced Packaging) und der CPU-Mangel stützen positive Aussichten; erste potenzielle Großaufträge (Apple/Microsoft) werden diskutiert. Die 14 Tage waren überwiegend aufwärts, Momentum wird betont. Einige warnen vor Korrekturen nach dem steilen Anstieg. Fundamentale/technische Perspektive bleibt fokussiert auf Foundry-Strategie.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +8,85 %
Platz 3
Performance 1M: +92,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu AMD gemischt: Positive Hinweise auf Neubewertung, steigende Umsatz‑Marge und solide Ergebnisse (Beitr. 5,9,8). Gegenpole: hohes KGV (130) und RSI über 70, Gewinnmitnahmen und Kursrücksetzer‑Risiken (Beitr. 3,6,11,13). Kurzfristig eher vorsichtig optimistisch trotz bullischer Erwartungen. Die 14‑Tage‑Kursentwicklung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: -8,44 %
Platz 4
Performance 1M: +52,36 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -8,31 %
Platz 5
Performance 1M: -8,24 %
Monster Beverage
Tagesperformance: +7,95 %
Platz 6
Performance 1M: +19,01 %
Qualcomm
Tagesperformance: +7,59 %
Platz 7
Performance 1M: +76,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
WallstreetONLINE zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Qualcomm: Teilverkäufe um 188–220 € und Gewinnmitnahmen um ca. 150 €, während Optimismus über AI- und Automotive-Trends die Perspektiven stützt. Berichte über Smartphone-Fertigungsschwierigkeiten dämpfen. Einige Anleger erwägen Re-Entrys bei Rücksetzern, andere bleiben vorsichtig. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird anhand der Beiträge nicht mit einem Prozentwert genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Qualcomm eingestellt.
Insmed
Tagesperformance: -6,70 %
Platz 8
Performance 1M: -39,74 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -6,09 %
Platz 9
Performance 1M: +12,77 %
CoStar Group
Tagesperformance: -6,02 %
Platz 10
Performance 1M: -18,39 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +5,60 %
Platz 11
Performance 1M: +39,69 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 12
Performance 1M: +14,00 %
Fortinet
Tagesperformance: +5,35 %
Platz 13
Performance 1M: +35,09 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 14
Performance 1M: +14,44 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 15
Performance 1M: +66,83 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 16
Performance 1M: +16,56 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 17
Performance 1M: +8,80 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 18
Performance 1M: +20,60 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 19
Performance 1M: +20,18 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 20
Performance 1M: +17,14 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 21
Performance 1M: +16,78 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 22
Performance 1M: -9,90 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 23
Performance 1M: +19,32 %
Tesla
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 24
Performance 1M: +17,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Tesla. Aus sachlichen Blickwinkeln dominieren Skepsis gegenüber der Bewertung (KGV stark hoch; 400+) und skeptische Kursprognosen, während einige auf potenzielle Treiber hoffen (Semi-Kosten, FSD-Updates, Q2-Ergebnis). Kursziele reichen von stark negativ (fair value ca. 20 EUR) bis zu >1.250 EUR; 14-Tage-Veränderung wird nicht konkret angegeben.
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 25
Performance 1M: +35,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
WallstreetOnline-Forum: aktuelles Sentiment zu MSTR gemischt. Kursentwicklung stark von BTC-Exposure getrieben; Bear-Markt. BTC/Share: 2024 +91%, 2025 +20%, Q1 2026 +17,2% (splitbereinigt). 2024/25: BTC-Akkumulation massiv, Verwässerung durch ATM-Kapitalerhöhungen belastet; GAAP-Verlust 2025; 2026 erneut starkes BTC-Wachstum. 14-Tage-Kursveränderung nicht konkret genannt. Fokus auf STRC-Cashflow.
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 26
Performance 1M: -31,82 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 27
Performance 1M: -4,53 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 28
Performance 1M: +6,07 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 29
Performance 1M: -2,15 %
Intuit
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 30
Performance 1M: -2,50 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 31
Performance 1M: +10,36 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 32
Performance 1M: -2,08 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 33
Performance 1M: -1,43 %
Shopify
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 34
Performance 1M: -10,10 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 35
Performance 1M: +1,24 %
PayPal
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 36
Performance 1M: +1,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes PayPal-Sentiment: Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einer konkreten Zahl belegt; Beiträge pendeln zwischen Stagnation und erstem charttechnischen Break. Fundamentale Impulse: Aktienrückkäufe (ca. 34 Mio Aktien, rund 1,5 Mrd USD Q1/2026) und 882,1 Mio ausstehende Aktien (Stand 08.05.2026). Spekulationen über Übernahme-/Lifeline-Fantasien bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.
Honeywell International
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 37
Performance 1M: -4,85 %
