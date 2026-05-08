Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.05.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +14,72 %
Platz 1
Performance 1M: +100,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu SanDisk gemischt. Beitrag 1: bearishe Short-Positionen, Kursrückgang durch KI-Überbewertung erwartet. Beiträge 2–3: Skepsis gegenüber KI-Begründungen, Fokus auf Ordervolumen. Beitrag 4: positive Note zur Nasdaq-Handelbarkeit statt deutscher Notierung. Beiträge 5–6 neutral. Konkrete 14-Tage-Kurszahlen fehlen; Stimmung bleibt spekulativ.
Micron Technology
Tagesperformance: +13,67 %
Platz 2
Performance 1M: +79,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Micron: Einige warnen vor Überhitzung und diskutieren 20%-Rücksetzer sowie Trailing-Stops, andere halten Positionen und setzen auf KI-/Speicher-Nachfrage sowie neue Produktionsanlagen. Ein Beitrag nennt Micron heute ca. 14% im Plus gegenüber SK Hynix. In den letzten 14 Tagen gab es teils Auf- und Abwärtsbewegungen; insgesamt eher vorsichtig optimistisch.
Intel
Tagesperformance: +13,57 %
Platz 3
Performance 1M: +133,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell ein bullisches Intel-Sentiment. Die Turnaround-Story (Foundry/Advanced Packaging) und der CPU-Mangel stützen positive Aussichten; erste potenzielle Großaufträge (Apple/Microsoft) werden diskutiert. Die 14 Tage waren überwiegend aufwärts, Momentum wird betont. Einige warnen vor Korrekturen nach dem steilen Anstieg. Fundamentale/technische Perspektive bleibt fokussiert auf Foundry-Strategie.
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +12,27 %
Platz 4
Performance 1M: -4,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment. Kursentwicklung zuletzt volatil; 30.04 Schluss 23,63 USD, Tagesverlust ca. 3%. Fundament: Q2-Umsatzausblick ≥750 Mio. USD vs Street ~771 Mio. Vanguard ca. 5,2–7,6% der Anteile; State Street ca. 10,4%. Analysten sehen 12-Monatsziel 29,56 USD (ca. 26% Upside); Konsens: Kauf (42 Deckungen: 15 Käufe, 25 Halte, 2 Verkäufe). 52-Wochen-Hoch 91,45 USD.
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +11,58 %
Platz 5
Performance 1M: +42,28 %
Corpay
Tagesperformance: +10,97 %
Platz 6
Performance 1M: +3,31 %
Moderna
Tagesperformance: +10,30 %
Platz 7
Performance 1M: +10,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
WallstreetONLINE-Forum: Der aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna ist sachlich-technisch geprägt. Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt. Signale deuten auf steigende Umsätze, hohes Shortvolumen (71% gestern) und positive Grippeimpfstoff-Studien als mögliche Kursimpulse. Risiken bleiben Finanzierungslücken beim Hantavirus-Projekt. HV-Stimmung wirkt insgesamt positiv.
Mettler Toledo International
Tagesperformance: -9,59 %
Platz 8
Performance 1M: -13,26 %
Humana
Tagesperformance: +9,48 %
Platz 9
Performance 1M: +36,28 %
Motorola Solutions
Tagesperformance: -9,03 %
Platz 10
Performance 1M: -15,15 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +8,89 %
Platz 11
Performance 1M: +92,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu AMD gemischt: Positive Hinweise auf Neubewertung, steigende Umsatz‑Marge und solide Ergebnisse (Beitr. 5,9,8). Gegenpole: hohes KGV (130) und RSI über 70, Gewinnmitnahmen und Kursrücksetzer‑Risiken (Beitr. 3,6,11,13). Kurzfristig eher vorsichtig optimistisch trotz bullischer Erwartungen. Die 14‑Tage‑Kursentwicklung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: -8,13 %
Platz 12
Performance 1M: +52,36 %
Qualcomm
Tagesperformance: +7,98 %
Platz 13
Performance 1M: +76,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
WallstreetONLINE zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Qualcomm: Teilverkäufe um 188–220 € und Gewinnmitnahmen um ca. 150 €, während Optimismus über AI- und Automotive-Trends die Perspektiven stützt. Berichte über Smartphone-Fertigungsschwierigkeiten dämpfen. Einige Anleger erwägen Re-Entrys bei Rücksetzern, andere bleiben vorsichtig. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird anhand der Beiträge nicht mit einem Prozentwert genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Qualcomm eingestellt.
Monster Beverage
Tagesperformance: +7,63 %
Platz 14
Performance 1M: +19,01 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -7,23 %
Platz 15
Performance 1M: +2,42 %
Zoetis Registered (A)
Tagesperformance: -7,19 %
Platz 16
Performance 1M: -31,61 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -6,34 %
Platz 17
Performance 1M: +12,77 %
CoStar Group
Tagesperformance: -6,24 %
Platz 18
Performance 1M: -18,39 %
HP
Tagesperformance: +6,17 %
Platz 19
Performance 1M: +18,94 %
Coinbase
Tagesperformance: +6,09 %
Platz 20
Performance 1M: +1,06 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -5,72 %
Platz 21
Performance 1M: -5,20 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,63 %
Platz 22
Performance 1M: +14,00 %
Fortinet
Tagesperformance: +5,26 %
Platz 23
Performance 1M: +35,09 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 24
Performance 1M: +14,44 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 25
Performance 1M: +66,83 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 26
Performance 1M: -6,10 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 27
Performance 1M: +16,56 %
Vistra
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 28
Performance 1M: -5,61 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 29
Performance 1M: -14,64 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 30
Performance 1M: -4,55 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 31
Performance 1M: +8,80 %
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 32
Performance 1M: +1,30 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 33
Performance 1M: +20,60 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 34
Performance 1M: +24,33 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 35
Performance 1M: -16,05 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 36
Performance 1M: -8,95 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 37
Performance 1M: +16,78 %
Yum Brands
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 38
Performance 1M: -0,78 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 39
Performance 1M: -27,84 %
Agilent Technologies
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 40
Performance 1M: +3,88 %
