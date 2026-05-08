JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. In Reaktion auf die Erstquartalszahlen des Autobauers habe er seine Prognosen weitgehend unverändert gelassen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Jahresviertel rechnet er mit einer höheren Marge im Autosegment als im ersten Quartal./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 19:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 50,00EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 21:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

