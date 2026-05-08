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Mettler Toledo International Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 08.05.2026
Am 08.05.2026 ist die Mettler Toledo International Aktie, bisher, um -9,38 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mettler Toledo International Aktie.
Mettler Toledo ist ein führender Anbieter von Präzisionsinstrumenten für Labor, Industrie und Handel. Kernprodukte: Laborwaagen, Analytikgeräte, Prozess- und Inspektionssysteme. Starke Marktstellung im Premiumsegment mit hoher Kundenbindung. Wichtige Wettbewerber: Sartorius, Thermo Fisher, Shimadzu. USP: hohe Messgenauigkeit, breite installierte Basis, starke Service- und Softwareintegration.
Mettler Toledo International aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.05.2026
Am heutigen Handelstag musste die Mettler Toledo International Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,38 % im Minus. Der Kursrückgang der Mettler Toledo International Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,38 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Mettler Toledo International mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,87 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mettler Toledo International Aktie damit um -13,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mettler Toledo International eine negative Entwicklung von -21,83 % erlebt.
Während Mettler Toledo International deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %. Damit gehört Mettler Toledo International heute zu den auffälligeren Werten.
Mettler Toledo International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-13,35 %
|1 Monat
|-13,90 %
|3 Monate
|-18,87 %
|1 Jahr
|-1,79 %
Informationen zur Mettler Toledo International Aktie
Es gibt 20 Mio. Mettler Toledo International Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,45 Mrd.EUR € wert.
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.05.2026
Top- und Flop-Aktien am 08.05.2026 im S&P 500.
Börsen Update USA - 08.05. - US Tech 100 stark +2,07 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Börsenstart USA - 08.05. - US Tech 100 stark +1,37 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agilent Technologies, HOYA und Co.
Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,01 %. HOYA notiert im Plus, mit +0,07 %. Sartorius Vz. notiert im Minus, mit -0,89 %. Thermo Fisher Scientific verliert -2,52 %
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Ob die Mettler Toledo International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mettler Toledo International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.