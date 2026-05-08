JPMorgan senkt Ziel für Unicredit auf 89 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 70,28 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +7,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,50 %.

Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 109,76 Mrd..

UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +9,56 %/+28,06 % bedeutet.