ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Unicredit auf 89 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen der italienischen Großbank habe sie ihre Ergebnisprognose (EPS) für 2026 um 3 Prozent erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:44 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 70,28 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +7,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,50 %.
Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 109,76 Mrd..
UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +9,56 %/+28,06 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 89 Euro
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Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360
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Sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Unicredit, oder?
5 Jahre 700%, hatte meiner Frau vor 2 Jahren Unicredit als Dividenden Perle und KGV Schnäppchen empfohlen. Auch immer mal wieder nachgekauft. Jetzt gibt es schöne Ausschüttungen, Aktienrueckkauf und klar Commerzbank Profits egal wie. Gutes, ehrgeiziges, aktionaersfreundliches Management macht halt den Unterschied.
Zu den 15% Zöllen : Die können den europäischen großen Banken nichts anhaben ...