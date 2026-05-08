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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Ziel für Unicredit auf 89 Euro - 'Overweight'

    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Unicredit auf 89 Euro - 'Overweight'
    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen der italienischen Großbank habe sie ihre Ergebnisprognose (EPS) für 2026 um 3 Prozent erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:44 / BST

    UniCredit

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    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

    Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 70,28 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +7,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 109,76 Mrd..

    UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +9,56 %/+28,06 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 89 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 89,00, was eine Steigerung von +26,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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