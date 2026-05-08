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    JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 165 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Auftragsdynamik und die hohe Berechenbarkeit des Auftragsbestands minderten die Risiken für die Auslieferungen im laufenden Jahr, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu kämen solide Aussichten für den Free Cashflow und die Bilanz des Abfüllanlagen-Herstellers, was eine solide Grundlage für eine höhere Bewertung bilde./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 127,4EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 22:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 184
    Kursziel alt: 165
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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