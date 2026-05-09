Nucro-Technics beginnt mit der Bioanalyse für die PNKP-Inhibitor-Technologie

Vancouver, Kanada – 8. Mai 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Nucro-Technics Inc. („Nucro-Technics“), ein in Toronto ansässiges Auftragsforschungsinstitut, das mit Onco bei der präklinischen Entwicklung zusammenarbeitet, mit fortgeschrittenen bioanalytischen Arbeiten begonnen hat, um die laufende nicht-GLP [i] -konforme pharmakokinetische (PK) und biodistributionelle Tiermodellstudie des Unternehmens zu A83B4C63, dem pharmazeutischen Wirkstoff („API“) für Oncos exklusiv lizenzierte PNKP-Inhibitor-Technologie (die „Technologie“), zu unterstützen. Der Beginn dieser Arbeiten ist ein bedeutender Schritt, um die Technologie von der frühen Forschungsphase in einen entwicklungsreifen therapeutischen Wirkstoffkandidaten zu überführen.

Nucro-Technics hat mit der Entwicklung und Durchführung spezieller Analysemethoden für Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS)[ii] begonnen, die zur Messung des API in biologischen Proben erforderlich sind, die während der Tiermodellstudie gewonnen werden. Diese Analysewerkzeuge ermöglichen es Forschern, das Verhalten der Verbindung in vivo genau zu bewerten, was zu einem tieferen Verständnis von Exposition, Verteilung und potenzieller therapeutischen Relevanz beiträgt. Obwohl diese Arbeit hochspezialisiert ist, bietet sie die wesentlichen Messmöglichkeiten, von denen aussagekräftige Erkenntnisse zur Pharmakokinetik und Biodistribution abhängig sind.

Der Beginn dieser analytischen Phase markiert einen natürlichen Fortschritt des präklinischen Programms von Onco, wodurch das Unternehmen die Datensätze generieren kann, die benötigt werden, um Dosierstrategien zu verfeinern, Formulierungsarbeiten zu unterstützen und sich auf die nachfolgenden GLP-konformen Studien vorzubereiten. Diese Phase baut auf früheren Entwicklungsbemühungen auf und festigt die Grundlage für den Plan des Unternehmens zur Vorbereitung eines IND-Zulassungsantrags (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. September 2025).

„Die Einleitung dieser Analysephase gibt uns die Möglichkeit, die Daten zu generieren, die die Entscheidungsfindung in der frühen Arzneimittelentwicklung maßgeblich beeinflussen. Es ermöglicht uns, zu verstehen, wie sich unser PNKP-Inhibitor in vivo verhält, und stellt sicher, dass jede weitere Studie auf qualitativ hochwertigen Nachweisen beruht. Dies ist die Art der grundlegenden Arbeit, die ein Programm vom Konzept zu einem echten klinischen Kandidaten macht“, so Thomas O‘Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations.