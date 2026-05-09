SUNMI gewinnt mit fünf Produkten Red Dot Design Awards 2026 und setzt weltweit Maßstäbe im Industriedesign für gewerbliche Anwendungen

SINGAPUR, 9. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Gewinner des deutschen Red Dot Design Award 2026 wurden offiziell bekannt gegeben. Fünf der Vorzeigeprodukte von SUNMI Technology wurden ausgezeichnet: das CPad Business Tablet, CPad PAY, das interaktive Display FLEX 3, das V3-Handheld-POS-Terminal und der L3-Industrie-PDA. Diese Produkte zeichnen sich durch drei zentrale Designkonzepte aus: Integration, Vielseitigkeit und am Menschen orientiertes Design.

Der Red Dot Award gilt als „Oscar" des weltweiten Industriedesigns und legt strenge Bewertungskriterien zugrunde, die Ästhetik, Ergonomie, Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anwendungsszenarien sowie Nachhaltigkeit umfassen. SUNMI setzt auf originäre Entwicklungen für gewerbliche Einsatzszenarien und lehnt grob angepasste Verbrauchergeräte ab. Alle ausgezeichneten Produkte wurden eigens für reale gewerbliche Anwendungen wie Kassenbetrieb, Essenslieferungen, Inspektionen in der Industrie und Filialbetrieb entwickelt. Damit decken sie das gesamte Spektrum gewerblicher Anwendungen ab und lassen sich flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen. Gleichzeitig setzt SUNMI ESG-Konzepte um und verwendet umweltfreundliche Materialien sowie modulare Strukturen, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, den Einsatz von Verbrauchsmaterialien zu reduzieren und ein CO2-armes, langlebiges Design zu realisieren, das die Nachhaltigkeitskriterien des Red Dot Award in besonderem Maße erfüllt.