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    Altersvorsorge mit Wertpapieren? Viele bleiben skeptisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Große Skepsis gegenüber Aktien als Altersvorsorge
    • Über ein Drittel würde ein gefördertes Depot eröffnen
    • Mangelndes Finanzwissen bremst Aktienbeteiligung
    Altersvorsorge mit Wertpapieren? Viele bleiben skeptisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Altersvorsorge per Aktie bleibt für viele Menschen in Deutschland trotz neuer staatlicher Förderung ein rotes Tuch. Zwar würde mehr als jeder dritte (37,7 Prozent) der 1.105 Erwerbstätigen, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Postbank befragt hat, nach eigenen Angaben wahrscheinlich ein gefördertes Altersvorsorgedepot eröffnen. Aber fast jeder Zweite (46 Prozent) hält dies für unwahrscheinlich.

    Gut ein Drittel der Berufstätigen (34,4 Prozent) gab in der repräsentativen Umfrage von Anfang April an, eine sicherheitsorientierte Anlage mit garantiertem Auszahlungsbetrag (Garantievorsorge) einer chancenorientierten Anlage in Wertpapieren ohne Garantien (Altersvorsorgedepot) vorzuziehen.

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    Wie man künftig fürs Alter vorsorgen kann

    Ab Januar soll es neue Möglichkeiten geben, privat und staatlich gefördert über ein Altersvorsorgedepot für den Ruhestand vorzusorgen. Zudem sollen Kinder und Jugendliche mit der sogenannten Frühstart-Rente ein Startkapital für ihre private Altersvorsorge erhalten.

    Gut ein Viertel (27,7 Prozent) aller 2.059 befragten Erwachsenen sieht sich durch die staatliche Förderung der Wertpapieranlage im Rahmen der privaten Altersvorsorge bestärkt, Geld in Aktien und Fonds anzulegen.

    Mangelndes Finanzwissen bremst

    "Die Umfrage zeigt, dass das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot zwar auf Interesse stößt, aber bislang keine breite Zustimmung in der Bevölkerung findet", fasst Ulrich Stephan zusammen, Chefanlagestratege Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, zu der die Postbank gehört.

    "Staatliche Förderung kann ein Impuls sein, Wertpapiere in die persönliche Vorsorge einzubeziehen - aber es braucht mehr verständliche Information und Aufklärung, besonders zum Altersvorsorgedepot." Mangelndes Finanzwissen sei immer noch das größte Hemmnis für Wertpapiere als Teil der privaten Vorsorge. Breite Teile der Bevölkerung könnten das Risiko von Fonds und Aktien schwer einschätzen./ben/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 370 auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,42 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +11,58 %/+19,94 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Übernahmespekulation bei der Commerzbank-Aktie. Hauptthemen: potenzieller Preisrahmen (Übernahme unter 42–45 €), faire Konditionen des Angebots hängen vom UniCredit-Aktienkurs ab (ca. 76,3 €; rechnerischer Gegenwert ca. 37 €), Derivate-/HV-Dynamik, Q1-Zahlen, Dividendenentwicklung und Analysten-Ziele (RBC ca. 43 €, Potenzial über 50 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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