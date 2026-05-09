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    Matador: Für die Fondserträge sieht es gut aus

    Bei Matador Secondary Private Equity verschiebt sich der Blick zunehmend auf die operative Entwicklung der Beteiligungen. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren ein diversifiziertes Portfolio aus Secondary-Fonds aufgebaut, das Ende 2025 aus 22 Positionen mit einem Buchwert von rund 66,5 Mio. Schweizer Franken bestand. Die Wertveränderungen dieser Investments fließt direkt in die Ergebnisrechnung von Matador ein.

    Im abgelaufenen Jahr summierten sich die daraus resultierenden Erträge auf 4,3 Mio. Schweizer Franken und lagen damit unter dem Vorjahreswert. Ausschlaggebend war vor allem eine schwächere Entwicklung im Frühjahr, als politische Faktoren wie die US-Zollpolitik für Belastungen an den Märkten sorgten. Gleichwohl unterstreicht das Niveau die grundsätzliche Stabilität des Geschäftsmodells, das auf bereits etablierte Fondsstrukturen mit höherer Visibilität setzt.

    Deutlich stärker schlugen sich hingegen Währungseffekte im Ergebnis nieder. Während im Vorjahr noch positive Beiträge aus Wechselkursbewegungen verbucht wurden, drehte dieser Effekt 2025 ins Negative. Da Matador in Fremdwährungen investiert, die Berichterstattung jedoch in Schweizer Franken erfolgt, führte die Aufwertung der Heimatwährung zu Bewertungsverlusten. In Summe resultierte daraus ein Jahresfehlbetrag von 5,3 Mio. Schweizer Franken, der jedoch nicht operativ bedingt war.

     Für das laufende Jahr zeichnet sich an dieser Stelle eine Entspannung ab. Die Wechselkursbewegungen haben sich zuletzt deutlich beruhigt, sodass die Ergebnisentwicklung wieder stärker von den operativen Faktoren geprägt sein dürfte. Dazu zählen insbesondere die Wertentwicklung der Fonds sowie die zunehmenden Ausschüttungen, die mit der Reife des Portfolios typischerweise an Dynamik gewinnen.

    Vor diesem Hintergrund könnte die Entwicklung der Fondserträge in den kommenden Quartalen zum zentralen Impulsgeber werden. Sollte sich das Marktumfeld stabil zeigen und die Rückflüsse wie zuletzt anziehen, würde dies nicht nur die Ergebnislage verbessern, sondern auch die Wahrnehmung am Kapitalmarkt stärken. Die anstehende Präsentation in Frankfurt könnte hierzu bereits neue Hinweise liefern.

    (aktien-global.de, erstellt 09.05.26, 6:41 Uhr, veröffentlicht 09.05.26, 06:45 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Matador Secondary Private Equity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,76 % und einem Kurs von 3,90EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.





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