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    Neue Iran-Sanktionen treffen chinesische Firmen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Sanktionen treffen chinesische Firmen wegen des Iran
    • Chinesische Raffinerien kaufen iranisches Rohöl
    • Iran-Unterstützung verschärft Spannungen vor Treffen
    Neue Iran-Sanktionen treffen chinesische Firmen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Wenige Tage vor dem geplanten Treffen von Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen neue Iran-Sanktionen der USA auch mehrere chinesische Unternehmen. Sie hätten eine Rolle bei der Beschaffung von Waffen sowie Bauteilen für das iranische Drohnen- und Raketenprogramm gespielt, teilte das US-Finanzministerium mit. Weitere betroffene Unternehmen kommen unter anderem aus Belarus und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

    Die Unterstützung aus China für den Iran ist ein Spannungspunkt im Verhältnis zwischen Washington und Peking. So sind etwa chinesische Raffinerien ein führender Käufer von Erdöl aus dem Iran. Das Iran-Thema dürfte neben dem Handelskonflikt eine wichtige Rolle bei dem für kommende Woche angesetzten Treffen von Trump und Xi in Peking spielen./so/DP/zb





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