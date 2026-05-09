BVB-Abschiede
Brandt mit vielen Plänen, Süle vor Golfplatz
- Niklas Süle beendet seine Karriere als Profi
- Julian Brandts nächste Station bleibt offen
- Kovac sieht Vorahnung und lobt beide Spieler
DORTMUND (dpa-AFX) - Nach dem emotionalen Abschied von Julian Brandt und Niklas Süle vor der Heimkulisse in Borussia Dortmund zeichnen sich für die beiden völlig unterschiedliche Zukunftswege ab. Während Süle seine Karriere beenden wird, ist die nächste Station von Brandt offen. "Es gibt noch nichts zu verraten. Aber ich habe riesige Vorfreude", sagte Brandt nach dem 3:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. Es war sein letztes Heimspiel im Trikot des BVB.
"Ich bin nach wie vor sehr ambitioniert. Ich habe viele gute Ideen, viele Gedanken, aber es ist am Ende immer die Frage, was ist umsetzbar und vor allem, was macht auch Sinn", sagte der 30-Jährige, der seit 2019 beim BVB spielte. "Am Ende soll es auch darum gehen, diese Sportart zu genießen und Spaß zu haben. Das ist für mich das Wichtigste." Er mache sich da keine Sorgen.
Kovac hat Vorahnung zu Brandt-Zukunft
Sein Noch-Trainer Niko Kovac hat indes neben vielen lobenden Worten für den gebürtigen Bremer auch schon eine leichte Vorahnung: "Er wird sicherlich die richtige Entscheidung treffen. Ich habe da schon eine Vorahnung, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich denke, das wird eine gute Lösung. In Deutschland gibt es nicht mehr allzu viele Gute, die er jetzt bespielen kann", sagte der 54-Jährige.
Mehr Klarheit hat der Coach indes bei Fußball-Rentner Süle. Der 30-Jährige kam zum Ende der Partie noch zu einem Kurzeinsatz und wird seine Fußballschuhe nach der Partie am kommenden Samstag in Bremen komplett an den Nagel hängen. "Scheinbar wird er jetzt ein bisschen golfen gehen", scherzte Kovac. Gegenüber Sky äußerte Kovac zudem eine weitere Zukunftsvision für den künftigen Ex-Profi: "Er wird wahrscheinlich die Welt bereisen."/jgl/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 3,085 auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 340,57 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,07 %/+62,07 % bedeutet.
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Süle war ein guter wenn er fit war und er ist ein Typ den es immer weniger gibt. Ich mag ihn als Spieler.
Bin einfach nur gespannt ob er zulegt wie Ronaldo...und wenn ist es ja auch sein gutes Recht.
Er hätte halt, wie butch es gesagt hat, viel mehr
rausholen können !
Bei Bayern fand ich immer witzig was er für eine tolle Zweikampfquote hatte, manchmal kam er halt gar nicht erst in die Zweikämpfe, obwohl er gar nicht unbedingt langsam war, aber das ist ein anderes Thema.
Man muss nicht immer alles schwarz/weiss
oder Bayern/BVB sehen