Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 19/26
Foto: Adobe Stock
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 19/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Continental
Performance KW 19/26: +14,59 %
Performance KW 19/26: +14,59 %
DAX Top 1
Infineon Technologies
Performance KW 19/26: +7,98 %
Performance KW 19/26: +7,98 %
DAX Top 2
BMW
Performance KW 19/26: +6,45 %
Performance KW 19/26: +6,45 %
DAX Top 3
Henkel VZ
Performance KW 19/26: +5,93 %
Performance KW 19/26: +5,93 %
DAX Top 4
Airbus
Performance KW 19/26: +4,98 %
Performance KW 19/26: +4,98 %
DAX Top 5
DHL Group
Performance KW 19/26: -6,26 %
Performance KW 19/26: -6,26 %
DAX Flop 1
Hannover Rueck
Performance KW 19/26: -6,37 %
Performance KW 19/26: -6,37 %
DAX Flop 2
Qiagen
Performance KW 19/26: -7,23 %
Performance KW 19/26: -7,23 %
DAX Flop 3
Deutsche Boerse
Performance KW 19/26: -7,80 %
Performance KW 19/26: -7,80 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 19/26: -11,98 %
Performance KW 19/26: -11,98 %
DAX Flop 5
SILTRONIC AG
Performance KW 19/26: +26,82 %
Performance KW 19/26: +26,82 %
TecDAX Top 1
TeamViewer
Performance KW 19/26: +18,33 %
Performance KW 19/26: +18,33 %
TecDAX Top 2
SUESS MicroTec
Performance KW 19/26: +16,11 %
Performance KW 19/26: +16,11 %
TecDAX Top 3
SMA Solar Technology
Performance KW 19/26: +15,66 %
Performance KW 19/26: +15,66 %
TecDAX Top 4
Elmos Semiconductor
Performance KW 19/26: +11,83 %
Performance KW 19/26: +11,83 %
TecDAX Top 5
ATOSS Software
Performance KW 19/26: -4,11 %
Performance KW 19/26: -4,11 %
TecDAX Flop 1
Siemens Healthineers
Performance KW 19/26: -4,46 %
Performance KW 19/26: -4,46 %
TecDAX Flop 2
Nordex
Performance KW 19/26: -5,02 %
Performance KW 19/26: -5,02 %
TecDAX Flop 3
HENSOLDT
Performance KW 19/26: -5,96 %
Performance KW 19/26: -5,96 %
TecDAX Flop 4
Qiagen
Performance KW 19/26: -7,23 %
Performance KW 19/26: -7,23 %
TecDAX Flop 5
NVIDIA
Performance KW 19/26: +7,70 %
Performance KW 19/26: +7,70 %
Dow Jones Top 1
Cisco Systems
Performance KW 19/26: +5,49 %
Performance KW 19/26: +5,49 %
Dow Jones Top 2
Walt Disney
Performance KW 19/26: +5,14 %
Performance KW 19/26: +5,14 %
Dow Jones Top 3
Apple
Performance KW 19/26: +4,83 %
Performance KW 19/26: +4,83 %
Dow Jones Top 4
Boeing
Performance KW 19/26: +4,67 %
Performance KW 19/26: +4,67 %
Dow Jones Top 5
Johnson & Johnson
Performance KW 19/26: -1,86 %
Performance KW 19/26: -1,86 %
Dow Jones Flop 1
JPMorgan Chase
Performance KW 19/26: -2,74 %
Performance KW 19/26: -2,74 %
Dow Jones Flop 2
Visa (A)
Performance KW 19/26: -2,81 %
Performance KW 19/26: -2,81 %
Dow Jones Flop 3
McDonald's
Performance KW 19/26: -3,57 %
Performance KW 19/26: -3,57 %
Dow Jones Flop 4
Chevron Corporation
Performance KW 19/26: -4,83 %
Performance KW 19/26: -4,83 %
Dow Jones Flop 5
Datadog Registered (A)
Performance KW 19/26: +45,79 %
Performance KW 19/26: +45,79 %
US Tech 100 Top 1
Fortinet
Performance KW 19/26: +33,57 %
Performance KW 19/26: +33,57 %
US Tech 100 Top 2
Micron Technology
Performance KW 19/26: +33,24 %
Performance KW 19/26: +33,24 %
US Tech 100 Top 3
Advanced Micro Devices
Performance KW 19/26: +24,93 %
Performance KW 19/26: +24,93 %
US Tech 100 Top 4
Intel
Performance KW 19/26: +23,97 %
Performance KW 19/26: +23,97 %
US Tech 100 Top 5
PayPal
Performance KW 19/26: -10,23 %
Performance KW 19/26: -10,23 %
US Tech 100 Flop 1
Charter Communications Registered (A)
Performance KW 19/26: -10,76 %
Performance KW 19/26: -10,76 %
US Tech 100 Flop 2
MercadoLibre
Performance KW 19/26: -11,76 %
Performance KW 19/26: -11,76 %
US Tech 100 Flop 3
Shopify
Performance KW 19/26: -13,59 %
Performance KW 19/26: -13,59 %
US Tech 100 Flop 4
Insmed
Performance KW 19/26: -24,37 %
Performance KW 19/26: -24,37 %
US Tech 100 Flop 5
Infineon Technologies
Performance KW 19/26: +7,98 %
Performance KW 19/26: +7,98 %
E-Stoxx 50 Top 1
SAFRAN
Performance KW 19/26: +7,55 %
Performance KW 19/26: +7,55 %
E-Stoxx 50 Top 2
BMW
Performance KW 19/26: +6,45 %
Performance KW 19/26: +6,45 %
E-Stoxx 50 Top 3
UniCredit
Performance KW 19/26: +6,32 %
Performance KW 19/26: +6,32 %
E-Stoxx 50 Top 4
ASML Holding
Performance KW 19/26: +5,79 %
Performance KW 19/26: +5,79 %
E-Stoxx 50 Top 5
DHL Group
Performance KW 19/26: -6,26 %
Performance KW 19/26: -6,26 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Deutsche Boerse
Performance KW 19/26: -7,80 %
Performance KW 19/26: -7,80 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Sanofi
Performance KW 19/26: -8,40 %
Performance KW 19/26: -8,40 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Wolters Kluwer
Performance KW 19/26: -8,57 %
Performance KW 19/26: -8,57 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 19/26: -11,98 %
Performance KW 19/26: -11,98 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 19/26: +8,81 %
Performance KW 19/26: +8,81 %
SMI Top 1
CIE Financiere Richemont
Performance KW 19/26: +6,30 %
Performance KW 19/26: +6,30 %
SMI Top 2
ABB
Performance KW 19/26: +3,57 %
Performance KW 19/26: +3,57 %
SMI Top 3
Partners Group Holding
Performance KW 19/26: +1,33 %
Performance KW 19/26: +1,33 %
SMI Top 4
UBS Group
Performance KW 19/26: +1,25 %
Performance KW 19/26: +1,25 %
SMI Top 5
Swiss Re
Performance KW 19/26: -3,17 %
Performance KW 19/26: -3,17 %
SMI Flop 1
Nestle
Performance KW 19/26: -3,38 %
Performance KW 19/26: -3,38 %
SMI Flop 2
Swiss Life Holding
Performance KW 19/26: -4,87 %
Performance KW 19/26: -4,87 %
SMI Flop 3
Kuehne + Nagel International
Performance KW 19/26: -8,04 %
Performance KW 19/26: -8,04 %
SMI Flop 4
Alcon
Performance KW 19/26: -15,78 %
Performance KW 19/26: -15,78 %
SMI Flop 5
UNIQA Insurance Group
Performance KW 19/26: +3,83 %
Performance KW 19/26: +3,83 %
ATX Top 1
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 19/26: +3,58 %
Performance KW 19/26: +3,58 %
ATX Top 2
DO & CO
Performance KW 19/26: +3,55 %
Performance KW 19/26: +3,55 %
ATX Top 3
Wienerberger
Performance KW 19/26: +3,31 %
Performance KW 19/26: +3,31 %
ATX Top 4
Lenzing
Performance KW 19/26: +3,01 %
Performance KW 19/26: +3,01 %
ATX Top 5
Raiffeisen Bank International
Performance KW 19/26: +0,13 %
Performance KW 19/26: +0,13 %
ATX Flop 1
Oesterreichische Post
Performance KW 19/26: -6,21 %
Performance KW 19/26: -6,21 %
ATX Flop 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 19/26: -6,86 %
Performance KW 19/26: -6,86 %
ATX Flop 3
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 19/26: -9,17 %
Performance KW 19/26: -9,17 %
ATX Flop 4
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 19/26: -9,73 %
Performance KW 19/26: -9,73 %
ATX Flop 5
Longfor Group Holdings
Performance KW 19/26: +14,69 %
Performance KW 19/26: +14,69 %
Hang Seng Top 1
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 19/26: +13,72 %
Performance KW 19/26: +13,72 %
Hang Seng Top 2
CMOC Group Limited Registered (H)
Performance KW 19/26: +11,86 %
Performance KW 19/26: +11,86 %
Hang Seng Top 3
CK Hutchison Holdings
Performance KW 19/26: +11,80 %
Performance KW 19/26: +11,80 %
Hang Seng Top 4
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 19/26: +11,20 %
Performance KW 19/26: +11,20 %
Hang Seng Top 5
Sino Biopharmaceutical
Performance KW 19/26: -5,78 %
Performance KW 19/26: -5,78 %
Hang Seng Flop 1
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 19/26: -6,06 %
Performance KW 19/26: -6,06 %
Hang Seng Flop 2
Netease
Performance KW 19/26: -8,04 %
Performance KW 19/26: -8,04 %
Hang Seng Flop 3
PetroChina (H)
Performance KW 19/26: -11,70 %
Performance KW 19/26: -11,70 %
Hang Seng Flop 4
MTR
Performance KW 19/26: -13,29 %
Performance KW 19/26: -13,29 %
Hang Seng Flop 5
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