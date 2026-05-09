Monster Beverage: Aus der Seitwärtsfalle in den stabilen Aufwärtstrend

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 64,73 US-Dollar (Stand 7. Mai 2026). Damit notiert die Aktie klar über dem 3-Jahres-Tief von 41,23 US-Dollar und befindet sich rund 72,8 Prozent über dieser Marke. Gleichzeitig bleibt ein Abstand von etwa 11,9 Prozent zum 3-Jahres-Hoch bei 73,50 US-Dollar. Charttechnisch bewegt sich Monster Beverage damit im oberen Drittel der Drei-Jahres-Spanne. Nach der Rally bis Ende Februar 2026 und der anschließenden Konsolidierung stellt das aktuelle Niveau eine Phase der Beruhigung innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends dar, in der der Markt Kräfte für einen möglichen neuen Angriff auf die Hochs sammelt.

Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Monster-Beverage-Aktie einen klaren Übergang von einer breiten Seitwärtsphase hin zu einem dynamischen Aufwärtstrend. Nach längerer Notierung im Bereich um 50 bis 55 US-Dollar kam es im Herbst 2024 zunächst zu einem markanten Rücksetzer bis auf das 3-Jahres-Tief bei 41,23 US-Dollar am 8. August 2024. Diese Zone markierte den Wendepunkt: In der Folge drehte der Kurs nach oben, etablierte ab 2025 sukzessive höhere Hochs und höhere Tiefs und erreichte am 26. Februar 2026 mit 73,50 US-Dollar ein neues 3-Jahres-Hoch. Damit hat sich das Chartbild von einer Konsolidierung in einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend verwandelt, in dem Rückschläge bislang eher als Zwischenkorrekturen auftreten.

200-Tage-Linie: Solider Puffer nach unten

Die 200-Tage-Linie verläuft, aus den vorliegenden Kursen abgeleitet, aktuell im Bereich um etwa 60 US-Dollar. Der letzte Schlusskurs von 64,73 US-Dollar liegt damit rund 7,9 Prozent über dieser langfristigen Durchschnittslinie. Dieser Abstand signalisiert einen intakten, aber nicht überdehnten Aufwärtstrend. Solange der Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, dominiert aus technischer Sicht das bullische Szenario. Rücksetzer in Richtung der gleitenden Durchschnittslinie wären im aktuellen Umfeld eher als normale Trendkorrekturen zu werten, nicht als Trendbruch.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite hat sich vor allem der Bereich um 60 US-Dollar als zentrale Unterstützung etabliert. Hier verläuft nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern auch eine mehrfach getestete horizontale Zone aus den Konsolidierungen seit Ende 2025. Darunter bietet der Bereich um 55 bis 56 US-Dollar eine weitere wichtige Auffanglinie, die bereits im Frühjahr und Sommer 2025 als Boden fungierte. Eine übergeordnete, sehr starke Unterstützung liegt im Umfeld von 50 US-Dollar, wo die Aktie in den Jahren 2023 und 2024 wiederholt nach oben drehte. Auf der Oberseite bleibt das 3-Jahres-Hoch bei 73,50 US-Dollar der zentrale Widerstand. Davor verläuft eine Widerstandszone zwischen 70 und 72 US-Dollar, in der Anfang 2026 mehrere Hochpunkte markiert wurden. Kurzfristig ist zudem der Bereich um 66 bis 67 US-Dollar als Hürde zu nennen: Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Momentum stärken und den Weg in Richtung der Hochzone um 70 bis 73,50 US-Dollar erneut öffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.