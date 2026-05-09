Dividenden im Fokus
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +6,80 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
United Urban Investment ist ein führender japanischer REIT, der in Gewerbeimmobilien investiert. Mit einem diversifizierten Portfolio und stabilen Erträgen konkurriert es mit großen REITs wie Nippon Building Fund. Seine Stärke liegt in der Diversifikation und urbanen Präsenz.
Dividenden & passives Einkommen: Mit United Urban Investment nachhaltige Einkommensströme aufbauen
United Urban Investment gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,96 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+6,80 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,66 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in United Urban Investment investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +1,08 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
United Urban Investment verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,96 %.
Mit +4,96 % Dividendenrendite bietet United Urban Investment ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,80 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen United Urban Investment für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,96 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,66.
United Urban Investment weißt eine Marktkapitalisierung von 2,99 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,96 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
United Urban Investment Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.05.2026
Einen starken Börsentag erlebt die United Urban Investment Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 935,00€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,96 %, eine Investition von etwa 60.484€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|8.692,00
|+6,62 %
|+4,96 %
|2025
|8.152,00
|+7,75 %
|+4,79 %
|2024
|7.566,00
|+14,64 %
|+5,34 %
|2023
|6.600,00
|+5,50 %
|+4,30 %
|2022
|6.256,00
|0,00 %
|+4,14 %
Warum United Urban Investment für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,96 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +6,80 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 19,66
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
United Urban Investment Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,11 %
|1 Monat
|-1,32 %
|3 Monate
|-4,59 %
|1 Jahr
|0,00 %
Informationen zur United Urban Investment Aktie
Es gibt 3 Mio. United Urban Investment Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,99 Mrd. € wert.
United Urban Investment Aktie jetzt kaufen?
Ob die United Urban Investment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Urban Investment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.