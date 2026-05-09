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    Dividenden im Fokus

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +6,80 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Dividenden im Fokus - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    United Urban Investment ist ein führender japanischer REIT, der in Gewerbeimmobilien investiert. Mit einem diversifizierten Portfolio und stabilen Erträgen konkurriert es mit großen REITs wie Nippon Building Fund. Seine Stärke liegt in der Diversifikation und urbanen Präsenz.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit United Urban Investment nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    United Urban Investment gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,96 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,80 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,66 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in United Urban Investment investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +1,08 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    United Urban Investment verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,96 %.
    Mit +4,96 % Dividendenrendite bietet United Urban Investment ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,80 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen United Urban Investment für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,96 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,66.
    United Urban Investment weißt eine Marktkapitalisierung von 2,99 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,96 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    United Urban Investment Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die United Urban Investment Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 935,00. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,96 %, eine Investition von etwa 60.484 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 8.692,00 +6,62 % +4,96 %
    2025 8.152,00 +7,75 % +4,79 %
    2024 7.566,00 +14,64 % +5,34 %
    2023 6.600,00 +5,50 % +4,30 %
    2022 6.256,00 0,00 % +4,14 %

    Warum United Urban Investment für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,96 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +6,80 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 19,66
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    United Urban Investment

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    -4,59 %
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    +9.349.900,00 %
    ISIN:JP3045540006WKN:A0BLYE
    United Urban Investment direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    United Urban Investment Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,11 %
    1 Monat -1,32 %
    3 Monate -4,59 %
    1 Jahr 0,00 %

    Informationen zur United Urban Investment Aktie

    Es gibt 3 Mio. United Urban Investment Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,99 Mrd. € wert.

    United Urban Investment Aktie jetzt kaufen?


    Ob die United Urban Investment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Urban Investment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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