Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

United Urban Investment ist ein führender japanischer REIT, der in Gewerbeimmobilien investiert. Mit einem diversifizierten Portfolio und stabilen Erträgen konkurriert es mit großen REITs wie Nippon Building Fund. Seine Stärke liegt in der Diversifikation und urbanen Präsenz.

Dividenden & passives Einkommen: Mit United Urban Investment nachhaltige Einkommensströme aufbauen

United Urban Investment gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,96 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,80 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,66 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in United Urban Investment investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +1,08 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

United Urban Investment verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,96 %.

Mit +4,96 % Dividendenrendite bietet United Urban Investment ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,80 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen United Urban Investment für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,96 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,66.

United Urban Investment weißt eine Marktkapitalisierung von 2,99 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,96 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.