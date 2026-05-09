Diese Goldpreis-Prognose elektrisiert Anleger: Gold vor 35 %-Rallye?

Die letzten Handelstage hätten aus Sicht des Edelmetalls nicht viel besser verlaufen können. Einzig ein Wochenschluss oberhalb 4.800 US-Dollar hätte das Ganze noch toppen können. Gold hat den Preisbereich von 4.700 US-Dollar zurückerobert. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Comeback-Rallye. Bemerkenswert ist auch die Breite, mit der die Metalle sich für Preisanstiege in Position bringen. Abgesehen von Gold sind die Konstellationen bei Silber und Kupfer besonders interessant. Anleger und Investoren sollten jetzt ganz genau hinsehen. Silber hat die Woche mit 80 US-Dollar beendet. Bei Silber bahnt sich Gewaltiges an! Nicht minder explosiv ist die Lage bei Kupfer. Der Kupferpreis brach zuletzt über einen wichtigen Widerstand aus. Ein kräftiger Preisanstieg zeichnet sich ab. Kupfer (COMEX) ist auf dem Weg in Richtung 7 US-Dollar. Als nächstes könnte Gold für Furore sorgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Als die Korrektur tobte und der Goldpreis kurzzeitig drohte, unter die 4.000 US-Dollar abzurutschen, war die Stimmung am Boden. Pessimismus brach sich Bahn. Nur meinungsstarke Anleger und Investoren waren sich noch der Vorzüge von Gold gewiss und stockten in dieser Phase konsequent auf. Mittlerweile hat Gold um rund 15 Prozent zugelegt. Nur die wenigsten dürften jedoch diesen Preisanstieg mitgemacht haben und stehen in Erwartung eines weiteren Preisrutsches noch an der Seitenlinie. Ob dieser Preisrutsch allerdings kommen wird, ist mittlerweile mehr als fraglich. Die Indizien mehren sich, dass Gold vor einem Preisanstieg stehen könnte.

Diese Gründe sprechen für eine neue Preisrallye – Zentralbanken, Dollar & Anleiherenditen

Der wohl wichtigste Grund wurde bereits in der letzten Gold-Kommentierung vor einer Woche benannt: Noten und Zentralbanken bleiben auf der Käuferseite. Das World Gold Council gab die Nettokäufe der Noten- und Zentralbanken im 1. Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal mit +3 Prozent oder 244 Tonnen an. Der zentrale Preistreiber für Gold ist daher unverändert intakt.

Trotz unverändert fragiler Lage im Nahen und Mittleren Osten setzen die Finanzmärkte jetzt verstärkt auf Entspannung. Der knackige Preisrückgang bei Brent Öl und WTI Öl könnte der Aufgalopp zu einem veritablen Crash sein. Die deutlich zurückgekommenen Ölpreise haben die Inflationssorgen und somit die Sorgen hinsichtlich einer restriktiveren Geldpolitik der Fed in den Hintergrund gedrängt. Die Anleiherenditen gaben nach. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen rutschten wieder unter die 4,4 Prozent. Der wichtige US-Dollar-Index reagierte ebenfalls auf die Entwicklungen und rauschte unter die Marke von 98 Punkten. Eine neuerliche US-Dollar-Schwäche würde die Edelmetalle weiter befeuern.

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Steht Gold vor einer 35 %-Rallye?

Wie bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisiert, war das übergeordnet bullische Szenario mit Ziel 6.000 US-Dollar bis 6.500 US-Dollar auch während der zurückliegenden Korrektur intakt. Erst ein Goldpreis unterhalb von 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen. Aktuell notiert der Goldpreis komfortabel oberhalb von 4.700 US-Dollar. Der Druck auf die entscheidenden 4.800 US-Dollar nimmt zu. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 4.800 US-Dollar könnte den entscheidenden Impuls geben, das vorhandene Preispotenzial von 30 bis 35 Prozent abzurufen. Die Charttechnik stützt diese Prognose. Der Goldpreis hängt in einer gewaltigen bullischen Flagge (orange) fest. Mit einem beherzten Vorstoß über den Preisbereich 4.800 US-Dollar / 5.000 US-Dollar würde der Goldpreis die Flagge regelkonform über die Oberseite auflösen. Das Aufwärtspotenzial könnte sich dann entfalten.

Fazit – Goldener Frühsommer zeichnet sich ab

Dax, Dow Jones Ind. & Co. reagierten erleichtert auf die Entspannungssignale im Nahen und Mittleren Osten. Auch Gold quittierte das Ganze mit einem Preisanstieg. Obgleich der Iran-Krieg noch nicht beendet ist und es jederzeit zu temporären Eskalationen kommen kann, scheint er seinen Schrecken für die Finanzmärkte weitgehend verloren zu haben. Der Druck auf die Finanzmärkte lässt nach. Das gibt auch Gold die Gelegenheit, in den nächsten Wochen durchzuatmen und das vorhandene Aufwärtspotenzial abzurufen.

In der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle hieß es: „[…] Kurzum: Trotz einiger Kratzer ist das bullische Szenario unverändert intakt. Somit stellen die Aktien der Gold-Silber-Kupferproduzenten unverändert eine aussichtsreiche Alternative zu hochbewerten Tech-Werten, wie Nvidia und Palantir, dar. Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines, Kinross Gold oder aber Pan American Silver oder Hecla Mining könnten vor der Wiederaufnahme ihrer eindrucksvollen Rallyebewegungen stehen.“ Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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