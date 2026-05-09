Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

First Bancorp ist eine regionale US-Bankholding mit Fokus auf Retail- und Firmenkundengeschäft, Hypotheken, KMU-Kredite sowie Einlagen- und Zahlungsverkehrsservices. Starke Präsenz in Puerto Rico/karibischem Raum. Konkurrenz u.a. Popular, OFG Bancorp, Banco Santander. Vorteil: lokale Marktkenntnis, starke Einlagenbasis, Fokus auf Community Banking und Nischen im Mittelstandssegment.

Dividenden & passives Einkommen: Mit First Bancorp nachhaltige Einkommensströme aufbauen

First Bancorp gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,70 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,60 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in First Bancorp investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +91,04 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

First Bancorp verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,60 %.

Mit +3,60 % Dividendenrendite bietet First Bancorp ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,70 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen First Bancorp für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,60 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,60.

First Bancorp weißt eine Marktkapitalisierung von 3,13 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,60 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.