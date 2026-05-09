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    Vor DGB -Kongress

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    Verdi warnt SPD vor 'Selbstzerstörung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi warnt die SPD eindringlich vor Sozialabbau
    • DGB-Kongress Reden von Fahimi, Klingbeil, Merz, Bas
    • Werneke warnt vor Rentenreform und möglichen Demos
    Vor DGB -Kongress - Verdi warnt SPD vor 'Selbstzerstörung'
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem am Sonntag beginnenden Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) warnt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die SPD eindringlich vor einem Sozialabbau. "Die Arbeitgeberverbände und weite Teile der Union überbieten sich jeden Tag mit immer neuen Forderungen zum Sozialabbau und der Verschlechterung von Arbeitnehmerrechten", kritisierte Verdi-Chef Frank Werneke im "Handelsblatt". "Ich erwarte von der SPD, dass sie hier dagegenhält. Lässt sie sich stattdessen mitreißen, dann würde sie sich auf den Kurs der Selbstzerstörung begeben", betonte Werneke.

    Der DGB-Kongress beginnt am Sonntag mit einer Rede der Vorsitzende Yasmin Fahimi. Am Montag will sie ihre Grundsatzrede halten, am Abend wird SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil zu den Delegierten sprechen. Am Dienstag folgen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie die Co-Vorsitzende der Sozialdemokraten, Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas.

    Werneke erwartet heftige Auseinandersetzungen über die Reform der Rente. "Wenn die SPD sich auf eine Deckelung des Rentenniveaus einlässt oder auf eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, dann wird es richtig brenzlig", warnte er. Er könne sich daher auch politische Demonstrationen "sehr wohl vorstellen - bereits die Beteiligung am diesjährigen 1. Mai war deutlich stärker als in der Vergangenheit", sagte der Chef der nach der IG Metall zweitgrößten Gewerkschaft./shy/DP/mis





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