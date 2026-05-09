Stärke der Nato hängt nicht allein von Truppenzahl ab

Merz war in seiner Funktion als CDU-Parteichef zu Gast beim Parteitag der Konservativen von Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson in Stockholm./wbj/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 52,79 auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -11,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,47 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.042,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +24,11 %/+83,68 % bedeutet.