Merz
Stärke der Nato hängt nicht allein von Truppenzahl ab
- Merz betont Nato Zusammenhalt weiter trotz US Abzug
- Stärke der Nato hängt nicht nur von Truppen ab
- USA kündigen Abzug von 5000 US Truppen aus Deutschland
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) blickt trotz der Spannungen mit den USA und des angekündigten Abzugs von US-Truppen aus Deutschland weiter optimistisch auf den Zusammenhalt der Nato. "Die Stärke der Nato hängt nicht allein von der Truppenzahl ab, sondern von gemeinsamen Zielen, und diese Einigkeit besteht nach wie vor", sagte Merz bei einer Pressekonferenz in Stockholm. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass die USA ein großes Interesse daran haben, einen starken europäischen Teil der Nato an ihrer Seite zu haben, und umgekehrt."
Das US-Verteidigungsministerium hat angekündigt, rund 5.000 der etwa 39.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten abzuziehen. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Merz.
Merz war in seiner Funktion als CDU-Parteichef zu Gast beim Parteitag der Konservativen von Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson in Stockholm./wbj/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 52,79 auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -11,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,47 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.042,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +24,11 %/+83,68 % bedeutet.
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Heute durften die Urururur Enkel von Nostradamus sich austoben,sind vor Freude so Nass geworden,das sich kaum halten konnten ,vor Schadenfreude über kursverluste von lang investierten. Unabhängig von Rheinmetall CEO,aber wenn jemand für 1 Million Euro zu diesen,von kriminellen US Kräfte gedrückten Kurs , Aktien von Rheinmetall kauft,dann muss er zu gut wissen was die nächsten Quartale Kursmäßig positives bringen,oder ist geisteskrank oder hat zu viel Geld und verbrennt es lieber in einer,vor der Insolvenz stehende , völlig unbedeutende Hinterhofklitsche,die KEINER kennt. Letztere 2 Varianten dürften für den Rheinmetall CEO ganz sicher nicht zutreffen, dafür macht er seine Arbeit zu gut, sonst wäre der Kurs nicht so kräftig gestiegen und Rheinmetall nicht so gewachsen. Man kann sagen, die Story von Rheinmetall beginnt noch erst,mit zunehmend steigende Produktion in allen Bereichen.Mal sehen was die User dann schreiben, die heute vor Freude sich kaum fassen können,wenn Rheinmetall nachhaltig die 2.000 überspringt, vielleicht schon bis spätestens Ende 27
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen.