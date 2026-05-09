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    Merz kritisiert Ficos Moskau-Reise

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz kritisiert Ficos Reise zu den Moskaufeiern
    • Fico legte am Freitag Kranz an der Kremlmauer nieder
    • Besuch Ficos löste Kritik in der EU und Slowakei aus
    Merz kritisiert Ficos Moskau-Reise
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Reise des slowakischen Regierungschefs Robert Fico zu den Feiern zum Tag des Sieges in Moskau kritisiert. "Robert Fico weiß, dass wir da nicht einer Meinung sind. Ich bedaure das zutiefst und wir werden mit ihm über diesen Tag in Moskau sprechen", sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Stockholm.

    Fico war als einziger Gast aus der Europäischen Union zum Tag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland angereist, den Moskau traditionell am 9. Mai mit einer Militärparade feiert. An der Parade wollte Fico nicht teilnehmen, hatte aber am Freitag einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten an der Kremlmauer niedergelegt. Ficos Besuch in Moskau war im eigenen Land wie in der EU auf Kritik gestoßen.

    Merz zum Europa-Tag in Stockholm

    "Wir feiern heute in Stockholm den Europa-Tag, und das ist etwas völlig anderes", sagte Bundeskanzler Merz bei seinem Besuch beim Parteitag der schwedischen Konservativen. Merz war in seiner Funktion als CDU-Parteichef in Stockholm zu Gast. Schwedische Medien stuften seinen Auftritt als Wahlkampf-Auftakt für Regierungschef Kristersson ein. Schweden wählt am 13. September ein neues Parlament./wbj/DP/mis





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