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    EU-Ratspräsident

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    Europa wird mit Russland reden müssen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU bekräftigt Offenheit für Gespräche mit Russland
    • Keine Alleingänge der EU Zusammenarbeit betont
    • Costa telefonierte mit Selenskyj über EU Beitritt
    EU-Ratspräsident - Europa wird mit Russland reden müssen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa hat am Europatag die grundsätzliche Offenheit der EU für Gespräche mit Russland bekräftigt. Man sei bereit, sich an Friedensverhandlungen zu beteiligen, um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu erreichen, sagte er in Brüssel. Im richtigen Moment werde man natürlich Gespräche mit Russland führen müssen, um gemeinsame Sicherheitsfragen zu besprechen. Zugleich machte Costa deutlich, dass es keine Alleingänge der EU geben soll. Man wolle die Friedensinitiative von US-Präsident Donald Trump nicht stören, betonte er.

    Kurz vor dem Auftritt in Brüssel hatte Costa am Samstagvormittag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. In sozialen Netzwerken schrieb Costa zu dem Austausch: "Die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union. Wir freuen uns darauf, die nächsten Schritte in ihrem Beitrittsprozess so bald wie möglich zu gehen."/aha/DP/mis





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